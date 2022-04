Egyesül a Főtaxi és a Budapest Taxi

Április 1-jétől a kibővült flotta minden autója Főtaxi márkanév alatt, a Főtaxi ügyfélszolgálat irányításával folytatja munkáját. A Budapest Taxi korábbi elérhetőségei az átmeneti időszakban változatlanul működnek, a taxirendeléseket azonban már a Főtaxi diszpécserszolgálata kezeli - jelentette be pénteken közleményben a két vállalat.

Jobb szolgáltatást ígérnek. Fotó: MTI

A lépésnek köszönhetően a Budapest Taxi korábbi ügyfelei számára is elérhetővé válik a környezetbarát, elektromos vagy hibrid taxi rendelése, illetve igénybe vehetik a robotdiszpécsert, a kisállat- vagy a Főtaxi GO csomagszállítási szolgáltatásokat is. Az egyesülés révén tovább erősödik Magyarország legnagyobb taxivállalatának pozíciója, hiszen a tranzakciót követően már több mint 1300 autó áll a Főtaxival utazók rendelkezésére.

A márkaváltás nemcsak az utasok, hanem a korábban Budapest Taxinak dolgozó franchise-partnerek, sofőrök számára is kézzelfogható előnyökkel jár, hiszen a Budapest Airport taxiszolgáltatása mellett több száz üzleti partnert kiszolgáló Főtaxi biztos munkát, jól kalkulálható bevételi forrást biztosít számukra.

A Főtaxi Zrt. Magyarország legnagyobb taxitársasága, amely több mint 100 éves múltra tekint vissza. A Főtaxi Zrt. jogelődjét, az Autótaxi Rt.-t 1913-ban alapították, az ország első és Európa hetedik taxitársaságaként.