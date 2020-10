Egyre komolyabb üzleti gondokkal küzdenek válogatott focistáink

Élvonalbeli focistáinkkal kapcsolatban sokkal inkább jutnak először eszünkbe a milliós nagyságrendű fizetéseik, mint a pályán kívüli tevékenységük. Pedig a sportolólét egyáltalán nem nevezhető nyugdíjas állásnak, így semmi meglepő nincs abban, ha mondjuk pályájuk alkonyát megelőzően megpróbálnak több lábra állni a sportolók. Aktív válogatott játékosok és a nemrégiben visszavonult focisták üzleti ügyeit néztük át, ahogy azt évről évre megtesszük a céges beszámolók közzététele után. A listát kibővítettük egy új szereplővel, az aktív sporttól idén visszavonult Tőzsér Dániellel és érdekeltségeivel, aki azonban nem került távol sem a labdarúgástól, sem pedig utolsó klubjától, a DVSC-től, hiszen szakmai igazgatói kinevezést kapott nyár elején, miután az önkormányzat átvette a csapatot.

Több a problémás vállalkozás, mint a sikersztori

Valószínűleg focistáink sokkal inkább foglalkoztak a pályán zajló dolgokkal, mint az üzleti ügyekkel tavaly, hiszen a vizsgált 15 cég zöme veszteségesen működik. Igaz, ezt nem is annyira nehéz összehozni abban az esetben, ha gyakorlatilag alvócégekről van szó. Négy esetben ugyanis egy forint árbevétel nem sok, annyi sem keletkezett, míg bizonyos - kötelező jellegű - költségek egy cég életében akkor is felmerülnek, ha az semmilyen tevékenységet nem végez. Ennek eredménye pedig a kisebb-nagyobb mértékű veszteség elkönyvelése, ami ha rendszeressé válik, akkor egy idő után elapasztja és mínuszba fordítja a saját tőkét, mint arra most is számos példát látni. Mindenekelőtt mutatjuk az arányokat! A 15 vizsgált cégből

négynek egy forint árbevétele nem volt tavaly,

kilenc cég zárta veszteséggel 2019-et,

nyolc cégnek pedig mínusz tartományban van a saját tőkéje, közülük négy esetben legalább két egymást követő évben ez volt a helyzet, ezekből egy esetben, Böde Dániel Felkov Bt.-jénél viszont a negatív saját tőke problémája már 2016 óta fennáll.

És ha már összegeztük a negatív adatokat, akkor mielőtt részleteiben megnézzük a cégügyeket, érdemes kitérni a legjobban teljesítőkre is.

A legnagyobb árbevételt tavaly Tőzsér Dániel cége, a Rosegold Ingatlanfejlesztő Kft. érte el, 685,5 millió forintot, amitől közel 100 millióva marad le Szalai Ádám OLS-Omega-Laser-Steeltec Kft.-jének 573,2 milliós bevétele.

A legnagyobb profitot Torghelle Sándor és Juhász Roland közös cége könyvelhette el, a TS&JR Property Kft. 20,99 millió nyereséggel zárta 2019-et. Mögötte találjuk Szalai Ádám imént említett érdekeltségét 14,5 milliós profittal. Osztalékfizetés azonban egyik esetben sem történt.

Szalai Ádám: stabil vállalkozói háttér

A jelenleg is aktív válogatott labdarúgó, Szalai Ádám fémmegmunkálással foglalkozó cége gyakorlatilag hibátlanul működik évek óta. Az OLS-Laser-Steeltec Kft. az összes vizsgált cég közül az egyik legjobb teljesítményt nyújtotta 2019-ben is. Igaz, 2018-hoz képest kicsit gyengébb számokat találhatunk a beszámolóban, ám panaszra még így sem lehet ok: az 573,2 millió forintos árbevételből 14,5 millió nyereség maradt év végére. A tartozások állománya 10 millió forinttal 671,9 millióra emelkedett, ugyanakkor a saját tőkét tekintve stabil a cég helyzete. Ennek ellenére a kiegészítő mellékletben foglaltak arra engednek következtetni, hogy Szalai Ádám tavaly szintén jelentősebb összegű kölcsönt nyújtott a cégnek. A hátrasorolt kötelezettségek között ugyanis 279 millió forintot tüntettek fel, mint a focistától érkező kölcsön, 2018-ban ugyanitt még "csak" 261 millió forint szerepelt.

Szalai Ádám (Fotó: MTI) Szalai Ádám (Fotó: MTI)

A cég megítélését ez azonban nem befolyásolhatja túlságosan, mivel a hátrasorolt kötelezettségekhez a számviteli szabályok szerint olyan kölcsönöket, hiteleket sorolnak be, melynek visszafizetési ideje nem meghatározott (de legalább öt évnél hosszabb futamidejű), csőd vagy felszámolási eljárás esetén pedig a többi hitelező kielégítése után kell kiegyenlíteni az itt szereplő tételeket.

Szalai Ádám másik érdekeltsége az ingatlan adásvétellel foglalkozó Szalai Brothers Kft., ami tevékenységét tekintve alvócégnek nevezhető. Egy forint árbevételt nem termelt a cég, a minimális ráfordítások pedig 766 ezer forintos veszteséget eredményeztek. Mivel évek óta ez a tendencia jellemzi a cég gazdálkodását, mostanra teljesen elfogyott a saját tőke. Ennek értéke -400 ezer forint lett. Szalaiéknak így van még egy évük arra, hogy pénzt tegyenek a cégbe, ha szeretnék a jövőben is életben tartani. A jogszabályok ugyanis legfeljebb két egymást követő olyan évet engednek meg, amikor negatív tartományban van a saját tőke.

Tőzsér Dánielnek sem kell a jövő miatt aggódnia

Tőzsér Dániel idén vonult vissza az aktív labdarúgástól, ám túlságosan nem távolodott el ettől a világtól, hiszen a debreceni focicsapat szakmai igazgatójának nevezték ki. Mindenesetre a jövője miatt akkor sem kellett volna aggódnia, ha ez nem történik meg. Három gazdasági érdekeltsége (a Rosegold Property Kft., a Rosegold Ingatlanfejlesztő Kft. és a Tőzsér-Nae Online Kft.) ugyanis remekül prosperál, nem lehet ok panaszra.

Mind közül a lakó- és nem lakóépület építésével fő tevékenységként foglalkozó Rosegold Ingatlanfejlesztő Kft. szekere húz a legjobban. Tavaly 685,5 millió forint árbevételt könyvelhetett el a cég, amiből a végére rendkívül szerény, 422 ezer forintos nyereség maradt. Igaz, még ez utóbbi is több az előző évi 7 milliós veszteségnél. Érdekesség, hogy 2019-ben hatalmasat növekedett a cég árbevétele, előző évben ugyanis csak 98,5 millió forint folyt be a kasszába, vagyis meghétszerezték a bevételt. Mivel azonban mikrogazdálkodóról van szó, nem kötelező kiegészítő melléklet készítése és leadása, így a mérleg és eredménykimutatás részletezését taglaló dokumentumot nem is találni az Igazságügyi Minisztérium oldalán. Így pedig az sem derül ki, hogy minek köszönhető a látványos megugrás.

Némiképp belerondít azonban a képbe a tény, hogy 2019 már sorban a második olyan év volt a cég életében, amikor a saját tőke negatív tartományban volt. Vagyis a fennmaradás érdekében a tulajdonosoknak (Tőzsér Dánielnek és üzlettársának, Kerek Barnának) a tőkerendezés érdekében pénzt kell betolniuk a Kft.-be.

Az ingatlan adásvétellel foglalkozó Rosegold Property Kft. ennél valamivel stabilabb lábakon áll, bár tetemes veszteséget hozott össze a bevételekhez képest. 1,1 millió forintból a végére 6,3 millió forint veszteség lett. Profitabilitás szempontjából az egyéb információtechnológiai szolgáltatásokkal foglalkó Tőzsér-Nae Online Kft.-re lehet a legkevesebb panasz: 7,8 millió forint árbevétel, 618 ezres nyereség a 2019-es év mérlege.

Torghelle Sándor cége is remekel

A volt válogatott csatár pár évvel ezelőtt, 2017-ben fogott közös üzletbe a szintén már visszavonult válogatott hátvéddel, Juhász Rolanddal. A TS&JR Property Kft. fő tevékenységként saját tulajdonú ingatlan adásvételével foglalkozik és a jelek szerint egész jól is megy a biznisz. A két focista az alapításkor közösen vitték a cég operatív ügyeit ügyvezetőként, Juhász Roland azonban egész hamar kiszállt, 2018. június végén és Torghellére hagyta az irányítást.

A pénzügyekhez visszatérve, 2018-hoz képest tavaly ugyanis majdnem megduplázták a cég árbevételét, 80 millió forint után kereken 165 millió folyt be a kasszába. Ezzel párhuzamosan ugyan a ráfordítások is jelentősen emelkedtek, de végeredményben mégis sikerült majdnem 21 milliós profitot termelni. Osztalékot azonban ennek ellenére nem fizettek ki a tulajdonosok, a nyereséget bent hagyták a cégben.

Csak a problémák gyűlnek az alvócégeknél

Torghelle Sándor üzlettársa, Juhász Roland saját vállalkozása már távolról nézve sincs annyira jó helyzetben, mint az ingatlanos közös cég. A Kázmér Apartmanházak Kft. alapvetően ingatlan bérbeadással és üzemeltetéssel foglalkozik. Vagyis pontosabban foglalkozna, ha végezne bármilyen érdemi tevékenységet. Ahogy 2018-ban, úgy tavaly sem volt a cégnek egy forint árbevétele sem, költségek viszont annál inkább, ezért 4,4 millió forintos veszteséget kellett elkönyvelni év végén. A veszteség akkora volt, hogy teljesen leapasztotta és mínusz tartományba húzta a cég saját tőkéjét. Emiatt Juhász Rolandnak mindenképpen anyagi áldozatot kell vállalnia, ha szeretné a Kft. jövőjét és fennmaradását biztosítani. Mint korábban már említettük: a számviteli jogszabályoknak megfelelően, a negatív saját tőkét rendeznie kell a tulajdonosnak.

Csak egy fokkal van kellemetlenebb helyzetben Priskin Tamás ingatlan adásvétellel foglalkozó Pritom-Bau Kft.-je. A ráfordítások kicsivel nagyobb mint 1 millió forintos veszteséget generáltak bevételek hiányában, viszont a cégnél fokozódik a probléma, a csatárnak mielőbb pénzt kellene betolnia a fennmaradás érdekében. A Kft. saját tőkéje ugyanis már sorban a második éve van negatív tartományban, tavaly -2,6 millió volt az értéke.

A három évvel ezelőtt visszavonult középpályás, Gera Zoltán üzleti tevékenysége is hagy maga után némi kívánnivalót. Bár három gazdasági társaságban is érdekelt, egyik sem tudott nyereségesen működni, igaz, a 3,5 tonnánál nagyobb gépjárművek kölcsönzésével foglalkozó Geremi Trans Kft.-nek semmilyen bevétele nem volt tavaly. Így pedig nem annyira meglepő, hogy végeredményben 836 ezres veszteséget könyveltek el tavaly év végén. Az egyéb gépjármű-kereskedelemmel foglalkozó D Plusz L Kft.-hez azonban 44,5 millió forint árbevétel folyt be tavaly, ennek ellenére 125 ezres veszteséggel zárt a cég. A középpályás harmadik érdekeltsége az ingatlan bérbeadással és üzemeltetéssel foglalkozó MG Budapest Invest Kft. van a legrosszabb helyzetben. Amellett ugyanis, hogy alvócégként bevételhez nem jutott és majdnem 8,1 milliós veszteséget termelt, még a saját tőkéje 3,7 milliós mínuszba is csúszott.

A legrégebbi cég Böde Dánielé - és a gondjai sem maiak

Jelenleg a paksi focicsapatot erősítő Böde Dánielnek csupán egyetlen gazdasági érdekeltsége van, de az már egész komoly múltra tekint vissza. A Felkov Bt.-t ugyanis 1998-ban alapították zöldség-gyümölcs kiskereskedelem fő tevékenységgel. A Bt. nem tartozik az alvócégek sorába, tavaly is 12,2 millió forint bevételt tudtak elkönyvelni - igaz, ez elmarad az előző évi madnem 18 millió forinttól. Ezt a bevételkiesést azonban még elbírták, hiszen minimális, 69 ezer forintos nyereséget sikerült a végén kimutatni. A probléma azonban nem is ezzel van elsősorban, hanem a cég tőkeerősségével, a saját tőke ugyanis 2019 végén komoly mínuszban volt, 4,4 millió volt a tőkehiány. Ám ebben az esetben ez nem az első, és nem a második év, hogy negatív a saját tőke, hanem sorban a negyedik. Ez pedig egyáltalán nincs összhangban a számviteli jogszabályokkal.

Dzsudzsák Balázsnak egész jól bejött az egészségügy

A DVSC-hez nemrég visszatért válogatott balszélső üzleti tevékenységei meglehetősen ellentétes képet mutatnak. Érdekeltségei száma tavaly háromra bővült, ám ebből csak egy az, ami igazán jövedelmezőnek tűnik, legalábbis a tavalyi év számai alapján. "Legrégebbi" cége a DB7.hu Kft., melyet 2017-ben alapított és fő tevékenységként sportszer-kiskereskedelemmel foglalkozik, nem egyszerű helyzetbe került tavaly. Bár volt 3 millió forint árbevétele, a 43 millió forintos egyéb ráfordításnak köszönhetően majdnem 42 milliós veszteséggel zárta 2019-et. Ennek eredményeként tetemes mínuszba csúszott a cég saját tőkéne, annak mértéke több mint -46 millió forint. Ráadásul ez már sorban a második tőkehiányos év lett, vagyis ha folytatni akarja a tevékenységet a focista, muszáj mielőbb rendeznie ezt a hiányt. Szinte pontosan ugyanilyen helyzetben van az egyik új érdekeltsége, melyet több társsal együtt tavaly alapítottak. A vagyonkezeléssel foglalkozó Rába Medical Invest Kft. a 3 millió forintos bevételből 12 milliós veszteséget hozott össze, így a saját tőke is -9 milliára csúszott le. A tőkepótlás ebben az esetben is szükséges a tulajok részéről.

Az ezzel egyidőben alapított Rába Medical Center Kft., mely egyéb humán egészségügyi ellátással foglalkozik, sokkal jobban teljesített. Láthatóan Dzsudzsák Balázs elég jó érzékkel szállt be a bizniszbe tavaly. A céghez ugyanis 37,1 millió forint árbevétel folyt be, amiből majdnem 11 milliós profit maradt év végére.

Összefoglalva visszavonult és még aktív focistáink az üzleti ügyekben meglehetősen felemás teljesítményt tudnak felmutatni. Bár akad egy-két kiemelkedően jól prosperáló gazdasági társaság, általánosságban elmondható, hogy zömében ezek a cégek veszteségesen működnek. Ráadásul tavaly egész elhatalmasodott a tőkehiány, mint probléma, mellyel a jogszabályoknak való megfelelés érdekében mielőbb rendezniük kell sportolóinknak, ha továbbra is szeretnék folytatni a tevékenységet. Vagy életben tartani az amúgy évek óta nulla árbevételt termelő társaságot.