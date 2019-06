Egyre több az online használtautó kereskedés - mire figyeljünk?

A gépjárművásárlás során mindenki szeretné a lehető legtöbbet kihozni a rendelkezésére álló anyagiakból. A használt autók töretlen népszerűségnek örvendenek az érdeklődők körében, ám a későbbi elégedettség nagymértékben múlik azon, hogy mennyire körültekintőek vagyunk. Ma már az apróhirdetések között is szép számmal megtalálhatóak olyanok, amelyek használtautó kereskedés gépjárműit hirdetik.

De mégis mire érdemes odafigyelni autóvásárlás során? Milyen szempontokat tartanak a legtöbben fontosnak? Mennyiben segítenek hozzá az apróhirdetések az ideális autó megtalálásához? Cikkünkben ilyen kérdéseknek igyekszünk utánajárni.

Nem mindegy az évjárat és társai

Az apróhirdetések közötti keresgélés nem lesz túl egyszerű, ha nem figyelsz oda a szűrési lehetőségekre. Ha nem mindegy az, hogy mikori évjáratú az autó, vagy a műszaki ideje is fontos a választáskor, akkor ezekről éppen úgy megadhatsz információt, mint a vételárról vagy a gépjárműben megtalálható extrákról. Ezeket akkor is érdemes beállítani, ha használtautó kereskedés ajánlatai között keresgélsz, hiszen jelentősen megkönnyítheted így saját dolgod.

Magánszemélytől vagy kereskedésből?

Sokak számára ez a nagy eldöntendő kérdés. Mindkét lehetőségnek megvannak a maga előnyei és hátrányai. Magánszemély esetén megvan a lehetőség, hogy kifogsz egy kihagyhatatlan ajánlatot, és akár messze a piaci ár alatt hozzájuthatsz ahhoz az autóhoz, amit tulajdonosa akár csak helyhiány miatt szeretne már mihamarabb eladni. Kereskedés esetében ez szinte biztosan nem így lesz, hiszen számos plusz költséget beleépítenek az autók vételárába. Tény viszont, hogy a használtautó kereskedés remek döntés akkor, ha konkrét elképzelésekkel rendelkezünk, nem számít néhány tíz-vagy százezer plusz, és a kényelem érdekében hajlandóak vagyunk akár többet is kifizetni.

Legyen gyanús a meglepően olcsó!

Ugyan a kedvező árak a legtöbbek számára fontosak a vásárláskor, de fontos, hogy a gyanúsan alacsony ár felkeltse érdeklődésünket, vajon mi a hiba a dologban. A maxapro.hu szerint ugyan előfordulhat, hogy egyszerűen csak szeretne túladni a tulajdonos gyorsan az autón, és ezért lőtte be alacsonyan az árakat. Fontos azonban, hogy ne dőljünk be a kihagyhatatlannak tűnő ajánlatoknak, és ha személyes megtekintésre is kerülne a sor, mindenképpen objektíven álljunk a dologhoz.

Nem árt, ha van konkrét elképzelésed

Autóvásárlás előtt állva már rendszerint rendelkezünk egyfajta elképzeléssel, legalábbis az árakat illetően biztos. Nem árt, ha ennél több tényezőt is ki tudunk pipálni, ugyanis ezzel jelentősen megkönnyíthetjük saját dolgunkat. Ha nem szeretnénk azonnal a műszakival bajlódni, akkor a kifejezetten olyan hirdetéseket érdemes keresni, melyek hosszú műszakival rendelkező autókat kínálnak. Minél több jellemzőt ki tudunk pipálni, annál jobban szűkíthetőek a találatok. Persze ha ilyen módon sikertelen az autókeresés, akkor érdemes nyitottan gondolkodni és körülnézni például egy árkategóriával feljebb, vagy lentebb adni igényeinkből.

Fókuszban a személyes megtekintés

Apróhirdetések ide vagy oda, a döntő helyzet mindenképpen a személyes megtekintés lesz. A használtautó piacon jelen levő kínálat jelentős része apróhirdetésben elérhető, így az online lehetőség kétségkívül remek kezdő lépés. Célszerű a lakóhelyen vagy annak közelében keresni, így a megtekintés sem jelent majd különösebb problémát. Amint kiválasztottunk 5-10 autót, vegyük fel a kapcsolatot a hirdetőkkel, egyeztessünk időpontot, és ha van rá mód, akkor hozzáértővel menjünk a találkozóra. Egyébként vannak olyan elemek, melyeket laikusként is megnézhetünk, és némi vezetői tapasztalattal lejön majd róluk az, hogy valóban jól funkcionálnak-e. Természetesen a használtautók között is előfordulhatnak olyanok, melyek csak a későbbiekben mutatják meg hibáikat, ezért fontos hogy a vételárra fordított összegen felül is maradjon a zsebben, például a rendszerint szükséges, biztonságot szolgáló vezérmű-szíj cserére.