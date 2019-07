Egyre több sportágat hódít meg Mészáros Lőrinc sportmárkája, a 2rule

Néhány nappal ezelőtt, július 22-én jelentették be, hogy újabb focicsapat választotta Mészáros Lőrinc terjeszkedő sportmárkáját, a 2rule termékeit. A Csákvár, a Tiszakécske és a Haladás után már a Budafoki MTE felnőtt csapata is a magyar sportmárkában játszhatja a meccseit a következő szezonben. A felsorolásból némiképp pont ez az új csapat lóg ki, hiszen a másik három szegről végről Mészáros Lőrinchez kötődik.

A Csákvár a Puskás Akadémia fiókcsapatának tekinthető, a Tiszakécske névadó szponzora Mészáros Lőrinc üzlettársának cége, a Duna Aszfalt, a Haladás pedig a felcsúti milliárdos vejéhez, Homlok Zsolthoz kötődik - most már szorosabban is, mint korábban, hiszen a Szombathelyi Haladás súlyos anyagi gondokkal küszködő csapatát a Homlok által elnökölt Haladás VSE vette át és a szárnyai alá.

A Budafoki MTE előtt néhány nappal pedig egy külhoni csapat is a 2rule mellett tette le a voksát: az FC Csíkszereda választotta Mészáros sportmárkáját, amely nem mellesleg tavaly 5,87 milliárd forintot kapott a magyar kormánytól tehetséggondozás támogatása címén.

Azonban - mint az a márka Facebook-oldaláról kiderül - nem csak és kizárólag fociban utazik már a 2rule. De nézzük sorban!

A foci világából

a Haladás,

a Diósgyőr,

a Puskás Akadémia,

a Csákvár,

a Tiszakécske,

a PMFC,

a Budafoki MTE,

a megye I-ben játszó Vas megyei VÉP VSE,

az FC Csíkszereda,

az NK Nafta Lendva.

A foci mellett újabb sportágak felé bontogatja szárnyait a 2rule, a márka ruháit viseli

a DVTK női kosárcsapata, az Aluinvent DVTK,

a diósgyőri klub röplabda-csapata,

valamint a Ceglédi Kézilabda Klub SE sportolói.

Ezen csapatok mellett első közbeszerzési győzelmét is elkönyvelhette a Magyar Sportmárka Zrt., mellyel egy újabb sportág területére léphettek be. Elnyerték ugyanis a július 15-23. között megrendezett budapesti vívó világbajnoksághoz kapcsolódó sportruházati termékek beszerzésére kiírt tendert is. Vagyis a magyar vívóválogatott is 2rule-ruházatban pompázhatott. A július 10-én közzétett közbeszerzési hirdetmény szerint egyedüli ajánlattevő volt a termékeket forgalmazó és gyártó Magyar Sportmárka Zrt. a nettó 50 millió forintos keretösszegű pályázaton. A szerződést végül június 27-én kötötte meg a céggel a Magyar Vívó Szövetség, melynek értelmében egyebek mellett