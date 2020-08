Elios-ügy: Már csak Pécsen világít Tiborcz István üzlettársa

Már csak Pécsen világít a Sistrade Kft. - derül ki a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (MEKH) honlapján megtalálható és augusztus 10-én publikált határozatból. Ez azért érdekes, mert az Elios-botrány óta tudható, hogy nemcsak a közvilágítás korszerűsítése, hanem az üzemeltetése is óriási üzlet Magyarországon.

Lapunk is megírta, hogy mintegy 2 évvel a miniszterelnök vejéhez, Tiborcz Istvánhoz köthető Elios-botrány után most jelentős változások következtek be a piacon: a Sistrade Kft. - amellyel szemben az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) jelentésében konkrét vádiratot fogalmazott meg - korábban 62 településen üzemeltette a közvilágítási rendszert, de márciusban ez a szám 5 településre esett vissza.

Csak Pécs, Gyula, Zalaegerszeg, Tatabánya és Csépa nevű településen világított tovább a Sistrade, amelynek tulajdonosa Hamar Endre ügyvéd. Most viszont már csak Pécs maradt. Ez hazai pálya, mert ez a cég székhelye.

Az Engedélyes a Hivatalnál 2020. május 20-án érkeztetett elektronikus levelekben kérte az Engedély módosítását. A törölt települések üzemeltetését az E.ON Energiakereskedelmi Kft. (Csépa), a PLH Hungary Kft. (Tatabánya), az SMHV-PLH konzorcium (Zalaegerszeg), valamint a PLH Közvilágítás Kft. (Gyula) vette át. - olvasható a határozat indoklásában.

Emlékezetes: az Elios-botrány lényege, hogy Hamar Endre cége, a Sistrade fideszes polgármesterek által vezett önkormányzatoknak készített energetikai tanulmányokat, amelyek meghatározták a további ügymenetet, ezzel aztán lényegében eldőltek a feltételek a későbbi tenderkiírásokhoz, amelyekkel kivitelezőt kerestek az önkormányzatok. Rendre az Eliost találták meg. Hamar Endre pedig 2013 januárja és 2014 áprilisa között pedig a Sistrade-ben és az Eliosban is tulajdonos volt.

Hamar Endre egy iskolába járt a kormányfő vejeként ismert Tiborcz Istvánnal, majd 2011-től közös vállalkozást működtettek Hamar & Tiborcz Jogi és Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft. néven. Később a Dr. Hamar Ügyvédi Iroda hajtotta fel a turai kastélyt Tiborcz Istvánéknak.

Zalaegerszegen, Tatabányán és Gyulán is a PLH vette át a közvilágítást: a cég márciusban is 29 települést szerzett meg, köztük a felcsúti közös önkormányzat összes települését, valamint például Hévíz, Keszthely és Tapolca is a cég zsákjában kötött ki. A PLH tulajdonosi lánca Tóth Balázshoz vezet, aki az ELMIB Első Magyar Infrastruktúra Befektetési Zrt. tulajdonosa is.

Hamar Endre sem teljesen esett ki a körből, hiszen lapunk írta meg, hogy a kormányzati irányítású Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által kiírt Kisfaludy-pályázatokon a tulajdonában lévő Vár-Gold Kft. 5,6 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást kapott a pécsi Retró panzió felújítására.

Győri kedvenc

Már 10 településen világít viszont a VILL-KORR HUNGÁRIA Kft.: Csorna, Dunaszeg, Győr, Kaposvár, Vámosszabadi, Dunaújváros, Ács, Szany és Acsalag most Taszár faluval egészült ki. A cég tulajdonosa Gasztonyi László, aki a hvg.hu cikke szerint 2008 és 2019 között - vagyis csak Borkai Zsolt polgármestersége alatt - összesen majdnem 40 különböző kisebb, villamossággal, közvilágítással kapcsolatos feladatot nyert el Győrben.

Például a város köz- és díszvilágításának üzemeltetésére kiírt 1,4, illetve 2,72 milliárdos pályázatát, három évvel korábban félmilliárdért csak a díszvilágítás üzemeltetését. A VILL-KORR remek évet zárt a Borkai-ügy ellenére, hiszen a 990 millió forintos profitból 500 millió forint osztalékot ki is vett a cégből Gasztonyi László.