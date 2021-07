Elismert hazai és nemzetközi szaktekintélyek a 4iG tanácsadó testületében

A tanácsadó testület elnöke, Czakó Borbála elmondta, hogy a testület az igazgatóság munkáját támogató stratégiai tanácsadó szerepet tölt be, valamint szakértői segítséget nyújt majd a geopolitika, a fejlesztés, a környezeti kérdések, a fenntarthatóság, az irányítás, a technológia, a kiberbiztonság, valamint a pénzügyi és piaci akvizíciók globális tendenciái területén. A testület tagjai nemzetközileg elismert szakértők, akik jelentős ismeretekkel, valamint széleskörű kapcsolatrendszerrel rendelkeznek a hazai és a globális piacokon. Éppen ezért a testület működése és a tagok személyes reputációja is komoly támogatást biztosíthat a 4iG számára ahhoz, hogy a vállalat tovább erősítse hazai és nemzetközi piaci pozícióit.

A stratégiai tanácsadó testület tagja, Nancy Brinker a nemzetközi érdekérvényesítés, a diplomácia és az egészségügyi méltányosság terén szerzett széles körű tapasztalatát kívánja felhasználni a 4iG már meglévő piaci pozícióinak globális szintű növelésére. Brinker hangsúlyozta, hogy örömmel vállal szerepet olyan vezető iparágak és vállalatok fejlődésének támogatásában, amelyek erős üzleti és társadalmi értékeket képviselnek.

Martonyi János, korábbi magyar külügyminiszter, a tanácsadó testület tagjaként hangsúlyozta, hogy Magyarország sikerességéhez és a magyar gazdaság fenntartható gazdasági növekedéséhez elengedhetetlennek tartja a külföldön is sikeres hazai vállalatokat. A 4iG felkérését éppen azért vállalta el, hogy nemzetközi tapasztalatainak és diplomácia ismereteinek felhasználásával is támogassa a vállalat régiós terveinek megvalósítását és nemzetközi terjeszkedését.

Az igazgatóság munkáját támogató testület létrehozása jól illeszkedik a társaság regionális növekedési stratégiájába, amelynek egyik fő célja a társaság nemzetközi beágyazottságának elmélyítése. A szakmai tanácsadó testület létrehozásáról még tavaly döntött a 4iG. A cégcsoport kiterjedt hazai- és nemzetközi partnerkapcsolatainak köszönhetően világcégek technológiáira, valamint saját fejlesztésekre építve kínálja megoldásait. A 4iG egyik legfontosabb célkitűzése, hogy Magyarországon túl a közép kelet európai régióban, valamint a Balkánon is meghatározó piaci pozíciókat építsen ki az IT és az ICT szolgáltatások széles területén, valamint jelentős növekedést érjen el a távközlési piacon. Tőzsdei vállalatként a 4iG Nyrt. tevékenysége transzparens. A társaság pénzügyi és szakmai eredményei nyilvánosak és a 4iG Magyarországon az elsők között szerezte meg az ISO 37001 antikorrupciós vállalatirányítási minősítést. A 4iG Nyrt. részvényeivel a Budapesti Értéktőzsde prémium szekciójában kereskednek és a 4iG részvény komponense a BUX kosarának, valamint a bécsi börze CECE indexének is.