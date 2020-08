Eljött a budapesti szállodák ideje is: megnyitják a pénzcsapot

A nyertesek közt egyébként sokak mellett Mészáros Lőrinc cége, Simicska Lajos panziója, Tiborcz István ügyvédjének panziója, Hernádi Zsolt luxusszállodája is szerepel . A Főszerkesztők Fóruma a téma alapos feldolgozásáért július hónapban kollégánknak, Vég Mártonnak ítélte a Minőségi Újságírás díját.

A Szállodák fejlesztése Pest megye területén pályázati kiírásra a támogatási kérelmeket 2020. augusztus 25-étől nyújthatják be a pályázók a www.allamkincstar.gov.hu oldalon.

A pályázat keretösszege 2 milliárd forint, 60 és 300 millió forint közötti támogatások igényelhetők, amelyek a szálláshelyi szolgáltatások színvonalának emelésére, infrastrukturális fejlesztésekre használhatók fel, fejleszthető a szálláshelyek üzemeltetése és hatékonysága is - ismertette az államtitkár. A hazai forrásból finanszírozott támogatási programmal a kormány azt kívánja ellensúlyozni, hogy a Közép-Magyarország régió részeként Pest megye, a hozzá hasonló fejlettségű megyékhez képest, kevesebb európai uniós fejlesztési forráshoz juthat hozzá a 2014 és 2020 közötti időszakban - tette hozzá.

A koronavírus-járvány miatt üres budapesti Intercontinental szálloda dolgozói a szobákban úgy kapcsoltak világosságot 2020. március 30-án, hogy az a 4U!, vagyis a For You! (Érted!, Értetek!) üzenetet jelenítse meg. MTI/Koszticsák Szilárd

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!