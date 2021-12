Elszálltak az energiaárak, leáll a termelés a műtrágyaüzemben

Harri Kiiskit, az Azomures vezérigazgatója szerint a villamosenergia, de főleg a földgáz magas ára miatt kénytelenek ideiglenesen leállítani a termelést, hiszen nem folytatható az üzem fenntartható működése a jelenlegi körülmények között - írja az MTI.

Az ország egyik legnagyobb gázfogyasztójának számítanak (Fotó: Pixabay) Az ország egyik legnagyobb gázfogyasztójának számítanak (Fotó: Pixabay)

A vezérigazgató szerint Európa-szerte hasonló intézkedéseket hoztak más gyártók is, és közölte, hogy a termelés újraindítása főként a földgáz árától függ. Közölte, hogy az ügyvezető vezetésnek a termelés felfüggesztéséről szóló döntését elfogadta az igazgatótanács, és nyomatékosította: a döntésnek nincs hatása az alkalmazottakra, akik továbbra is bejárnak dolgozni. Ebben az időszakban azokra a karbantartási munkálatokra összpontosítanak, amelyeket a hideg hónapok alatt is el tudnak végezni. Hozzátette: arra számítanak, hogy január és február kritikus hónapok lesznek.

Kapcsolódó cikk Németh Szilárd óriási energiaválságot vizionál Hihetetlen nagy energiaválság feszíti Európát és ezt szeretnék Magyarországra is "behúzni" Márki-Zay Péterék - mondta a Fidesz alelnöke.

hirdetés

Az Azomures Románia egyik legnagyobb gázfogyasztója, ő használja el az éves román gázfogyasztás 10 százalékát és a romániai farmok mintegy felét látja el műtrágyával. Úgy vélik, hogy az Azomures a román élelmiszeripar biztonságának az egyik alappillére, ezért arra kérték a bukaresti parlamentet és a kormányt, hogy idejében enyhítsék a gáz magas ára okozta nehézségeket, hogy az ország élelmiszerellátási biztonsága ne kerüljön veszélybe 2022-ben.

Kapcsolódó cikk Matolcsy György követendő példának látja Romániát Keleti szomszédunk a magyar felzárkózási ütem több mint kétszeresét mutatta 2020-ig, mutat rá a jegybank elnöke.

A 2012 óta a svájci Ameropa csoport tulajdonában levő üzem 1100 dolgozót foglalkoztat. Tavaly 12 százalékkal, 1,836 milliárd lejre (1 román lej 73,55 forint) nőtt az árbevétele, veszteségét a 2019-ben jegyzett 96 millió lejről 28 millió lejre mérsékelte.

(MTI)