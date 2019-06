Elzálogosították a szponzori támogatást Diósgyőrben

A diósgyőri focicsapatról nem jelenthető ki teljes magabiztossággal, hogy problémamentesen telt volna el a 2018-as év, egyrészt a csapat körüli anyagi nehézségekről, a tulajdonosi tőkepótlás szükségéről mi is beszámoltunk korábban. Másrészt a pályán sem nyújtottak a focisták kiemelkedőt, hiszen nagyon sokáig a kiesés veszélye lengte körül a csapatot. Az NBI-ben bent maradtak végül, a folyamatos likviditás biztosítása érdekében viszont külső segítséget kellett igénybe venni - legalábbis minden erre utal.

Májusban a Diósgyőr FC Kft. hitelt igényelhetett, melynek fedezete egy jelentősebb szponzori támogatás volt.

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara hitelbiztosítéki nyilvántartása szerint ugyanis május utolsó napján 400 millió forint erejéig zálogjogot jegyzett be az OTP Bank. A zálog tárgya pedig a 2018. október 30-án a Borsodi Sörgyár Kft.-vel megkötött együttműködési megállapodásból származó pénz.

Diósgyőrben a hasonló jellegű lépés nem újkeletű dolog, a nyilvántartás szerint 2014 óta többször is folyamodtak ehhez a megoldáshoz - ez a május végi bejegyzés már a 15. volt. Sőt, 2017 végén átigazolásból származó pénzt is bedobtak fedezetként, akkor Kádár Tamás átigazolása kapcsán várt összegre jegyeztek be 100 millió forint erejéig zálogjogot.

A zálogjoggal kapcsolatban a Diósgyőr FC Kft. cégvezetője reagált megkeresésünkre:

Rulírozó hitelkeretünk meghosszabbításához volt szükség a zálogbejegyzésre - nyilatkozta Tamás Gábor, a Diósgyőr FC Kft. cégvezetője. - Azért láttuk szükségesnek a meghosszabbítást, mert a költségeink nagyjából egyenletesen keletkeznek, a bevételek azonban eltérő ütemben érkeznek a számlánkra. Fontos megemlíteni, hogy jelen pillanatban nincs lehívva ebből a hitelkeretből.

Hatalmas veszteséget hozott 2018

Meglehetősen rossz évet zárt a Diósgyőr Futball Kft. tavaly. Ugyan az árbevétel 770 millióról 911 millióra emelkedett, az egyéb bevételek a korábbi 1 milliárddal 695 millióra esett vissza. Ez pedig túl sok volt ahhoz a ráfordítások szinten maradása mellett is, hogy minimum nullszaldós legyen a cég gazdálkodása. A cég az előző évi 324 milliós nyereség után 633 milliós veszteséget volt kénytelen elkönyvelni. Ez pedig súlyos mínuszba húzta a társaság saját tőkéjét, ami -350 millió forint lett. A helyzet rendezése érdekében a jogszabályi követelmények alapján tőkepótlásra lesz szükség.

Mindemellett a Kft. tartozásai is nagyot híztak: egy év leforgása alatt 1,1 milliárdról 1,6 milliárdra ugrott az állomány. A likvid forrásokat jelentő forgóeszközök pedig ezzel párhuzamosan jócskán leapadtak, mindössze 346 millió forint szerepel ezen a soron az előző évi 896 millió után.