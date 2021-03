Ennyi pénzt még soha nem fizettek közvetítési jogokért

Az NFL eddig is az egyik legnagyobb pénzeket megmozgató sportág volt, amit tükröz az a tény is, hogy a liga csapatai számítanak a világ legértékesebb sportklubjainak. A bajnokságban szereplő összes franchise értéke magasabb 2 milliárd dollárnál, és a felmérések szerint a világ legértékesebb 50 sportegyesülete között 27 NFL csapatot találunk. Az előző szezon ugyan számukra is nehézségekkel járt, hiszen a mérkőzések jelentős része volt zártkapus, és ahol beengedtek nézőket, ott is az ülőhelyek harmadát lehetett megtölteni. Ennek folyamán a meccsnapi bevételek mindenhol számottevően visszaestek.

Csökkenő fizetések, elbocsátott játékosok

A befolyó összegek már csak azért is lényegesek, mert ezek alapján határozzák meg az úgynevezett fizetési sapkát, vagyis azt az összeget, amit a csapatok a játékosok javadalmazására fordíthatnak. Az előttünk álló szezonban a fizetési sapka összege emberemlékezet óta először csökkenni fog, ami számos csapat számára okozott nehézséget. Azok a klubok, amelyek túllógtak a szabály adta kereteken, az elmúlt hetekben komolyan át kellett, hogy alakítsák a keretüket és sok játékost bocsátottak el.

A szerződések rendszere meglehetősen bonyolult, dióhéjban a lényeg az, hogy a játékosok fizetésének csak egy része garantált, és ha azt a csapatok már kifizették korábban, akkor kvázi veszteség nélkül elküldhetik a sportolókat. Azok esetében, akiknek a kontraktusa ezt nem engedte meg, vagy olyan kulcsjátékosról volt szó, akihez az edzők ragaszkodtak, a bajban lévő csapatok jellemzően a fizetések átstrukturálását választották. Ez a gyakorlatban egy könyvelési trükknek tűnhet, hiszen a játékosok a korábban kialkudott fizetést megkapják (esetleg a garantált tartalmat még növelik is), ellenben a változtatás révén a fizetési sapkát a későbbi években terheli jobban az összeg.

Az ilyen módosítás mögött az a logika húzódik, hogy később a magasabb fizetési sapka esetén a csapatok számára az "eltolt összegek" sem jelentenek akkora terhet, és a nézőket vonzó sztárokat sem kell, hogy elküldjék. Úgy tűnik egyébként, hogy az NFL-es gazdasági vezetők fellélegezhetnek, hiszen a következő évektől szinte biztosan növekedni fog ez a bizonyos fizetési sapka. A liga ugyanis minden idők legjövedelmezőbb tévés szerződésében állapodott meg, ami 2033-ig szól és összességében 100 milliárd dollárra rúg.

A Super Bowl közvetítésbe még egy csatorna beszáll

Ekkora összeget az NFL nem egyetlen tévétársaságtól fog bevasalni, hanem számos amerikai médiavállalattal kötött szerződést. Az már korábban bejáratott rendszer volt, hogy különböző közvetítési csomagokat állítanak össze, és az egyes csatornák ezekre licitálhattak. Így például külön alku tárgya a csütörtöki mérkőzések közvetítése, a vasárnap délutáni idősávban található mérkőzések, vagy éppen a vasárnap esti rangadók műsorra tűzésének díja is. Ahogy külön csomagot jelent a fordulókat lezáró meccs, az úgynevezett Monday Night Football közvetítési joga is. Ráadásul az NFL abból a szempontból is ügyesen kavarja a kártyákat, hogy a bajnokság döntőjének a mérkőzése, a Super Bowl is a csomagok része, ám az egyes nyertes tévétársaságok ezt nem minden évre kapják meg. Ezek a csatornák természetesen az aranytojást tojó tyúknak számító Super Bowlt nem akarták elengedni, inkább többet fizetnek a csomagokért, ám a liga így is csavart egyet a dolgon, és egy negyedik társaságot is odaengedett a „húsos fazékhoz”. A döntőt így továbbra is közvetíti majd a jogokat birtokló három nagy csatorna, a Fox, a CBS és az NBC, de melléjük becsatlakozik majd a Disney is.

A döntőket az alábbi rotációban fogják a csatornák közvetíteni:

CBS: 2023, 2027, 2031

FOX: 2024, 2028, 2032

NBC: 2025, 2029, 2033

ESPN/ABC: 2026, 2030

A most napvilágot látott információk szerint a Viacom CBS, a Fox és az NBC Universal tulajdonában álló Comcast is 2 milliárd feletti összeget fog évente fizetni a jogokért. Még ennél is mélyebben kell a zsebébe nyúlni a Disneynek, amely az ESPN sportcsatornán és az ABC-n is közvetít majd mérkőzéseket, ők ugyanis évente 2,7 milliárd dollárt adnak ezekért a jogokért.

A Fox, amely eddig a csütörtöki mérkőzések jogtulajdonosa is volt, erről a szerződés kifutása után lemond. A hírek szerint a csatorna ezért évente 660 millió dollárt fizetett. Ezeket a jogokat egy új szereplő, az Amazon viszi el 2023-tól, és az Amazon Prime előfizetők nézhetik majd a hétközi mérkőzéseket. Ugyanakkor nem ez a csomag drágult leginkább, a hírek szerint ugyanis az NBC eddig „csupán” 1,1 milliárd dollárt fizetett évente, amelyet most további 900 millióval kellett, hogy megtoldjon annak érdekében, hogy megtarthassa a közvetítési jogokat.

A stream jogok sokat jelentettek

Ahogy fent említettük, 2022-től kezdődően a Disney fizet majd a legtöbbet, igaz több NFL-tartalmat is kap. A most megkötött a paktumban az ESPN-hálózat megtartja a hétfő esti mérkőzést, és jogot szerzett két Super Bowl sugárzására is az ABC hálózatán. A Disney az ABC-n és az ESPN-en közvetített összes NFL-meccset streamelheti az ESPN + -on - közölte a liga.

Összességében a Disney a jövőben évente 23 mérkőzést fog adni a korábbi 17 helyett. A korábbiakhoz képest pluszt jelent majd, hogy a szezon végére betűzött szombati meccseket megkapják, és a rájátszásban is több találkozót közvetíthetnek majd. Igaz, ehhez az is kellett, hogy az idei évtől bővítették a rájátszás mezőnyét, így eleve több meccset rendeznek.

A szerződések bejelentését minden médiavállalat optimista kommentárokkal tette meg, és a korábbi tapasztalatok alapján vélhetőleg még ezek az iszonyatos összegek is megtérülnek számukra. Az NFL ugyanis messze a legnézettebb program az Egyesült Államokban. Az pedig, hogy a streamelés jogát is eladja a liga, a médiacégek számára is addicionális bevételeket jelent majd, hiszen a fiatalabb korosztály médiafogyasztása egyértelműen eltolódott az ilyen csatornák felé.

A most bejelentett megállapodások a hazai közvetítési jogokat nem befolyásolják, a nézők az elmúlt szezonhoz hasonlóan a következő években is a NETWORK4 hálózatához tartozó ARENA4-en követhetik az amerikai foci meccseket.