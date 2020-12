Éves bevételük akár 6 százalékára büntetné az EU a nagy techcégeket, ha nem lépnek fel a náluk megjelenő ártó tartalmak ellen

Egy új uniós rendelettervezet arra kötelezné a "nagyon nagy" techcégeket, hogy szigorúbban rendszabályozzák az oldalaikon terjedő tartalmakat, ellenkező esetben éves árbevételük akár 6 százalékára is rúgó bírságot szabnának ki rájuk. Az Európai Unió a jövő héten nyilvánosságra hozandó, most még belsős dokumentumába a Financial Times nyert betekintést.

A tervezet szerint a Facebooknak, az Amazonnak és hasonló big tech cégeknek a jövőben kötelező lesz megvizsgálniuk az oldalaikat használó harmadik feleket - az Amazonnak például a felületükön tevékenykedő kereskedőket - , illetve meg kell majd osztaniuk a hatóságokkal és kutatókkal, hogy milyen módszerekkel moderálják az oldalaikon terjedő illegális tartalmakat. Ugyancsak át kell adniuk a hatóságoknak a vizsgálatok során szerzett adatokat.

Nagyobb szigor jöhet. (Fotó: Depositphotos) Nagyobb szigor jöhet. (Fotó: Depositphotos)

A dokumentum továbbá azt is előírná a "nagy online platformoknak", hogy tegyék átláthatóbbá a reklámozási gyakorlataikat, tehát közöljék "tisztán és félreérthetetlenül, valamint valós időben" a felhasználókkal, hogy épp egy reklámot néznek. (A valós idő természetesen azt jelenti, hogy az előírás szerint, amint beindul a reklám, azonnal fel kell tüntetnie az oldalaknak, hogy "ez egy reklám.") A big tech cégeknek azt is fel kell majd tüntetniük, hogy pontosan ki áll a megjelenített reklám mögött, illetve "jelentőségteljes" információkat kell majd megosztani a nézőkkel arról, hogy mik voltak a fő paraméterek, mely alapján kiszámolták, hogy az adott felhasználó a külön neki célzott (targetált) hirdetést lássa. (Vagyis, nagyjából: mely böngészési előzményünk miatt látjuk most azt a reklámot, amit.)

Új kategória, nagy bírság

A dokumentum most először definiálja, mit tekint Brüsszel nagyon nagy platformnak: azokat az oldalakat, melyeknek legalább 45 millió felhasználója van, illetve a felhasználóik száma eléri az EU-s országok összlakosságának 10 százalékát. A tervezet szerint ezen szájtoknak "aránytalanul nagy" a befolyása az uniós internetezőkre, ezért szükségesek a fent taglalt szabályozások.

A nagy techcégeknek - melyek többsége az USA-ban székel - kötelező lesz a jövőben kineveznie "egy vagy több" olyan tisztviselőt, aki azért felel, hogy a cég betartsa ezeket az új szabályokat. Amennyiben ezeket nem tartják be, az unió akkora bírságot varrhat a vétkes cég nyakába, mely elérheti a megelőző üzleti év árbevételének a 6 százalékát is. A bírságösszeg nagysága attól függ majd, hogy mennyire súlyos a szabálysértés, milyen hosszan történt, és hogy visszaeső-e a cég az adott szabálysértésben.

A tervezet kimondja: a nagy online platformok érik el a legnagyobb közönséget, és potenciálisan ezek okozhatják a legnagyobb károkat is, ezért az átvilágítási kötelezettségek legmagasabb szintjének kell megfelelniük, a társadalmi behatásukkal arányosan.

