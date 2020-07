Ez is ritka: szűkül Mészáros Lőrinc cégbirodalma

Némi kutakodás után erre is kvázi magyarázatot lehet találni. Ehhez a kiindulási alap, hogy az új Obra tőkéje nagyot zuhan. A jegyzett tőke például mindössze 10 millió forint lesz, szemben a régi Obra 50 millió és a Révay 10 Kft. 385 milliójával. Az immár közös saját tőkéjük pedig 286 millióval lesz kevesebb, közel 730 millió.

Az viszont már a kívülállók számára érdekes lehet, miért a Révay 10 olvadt be, hiszen a két cég közül messze ő a nagyobb, az egyesülés vagyonmérlegtervezete szerint mérlegfőösszege több mint az ötszöröse az őt befogadó Obraénak, 1,6 milliárd forint. S a fuzionált cégé is szinte hajszálra ennyi lesz, ami még inkább alátámasztja a racionalizáció indokoltságát.

Mindkét cég Mészáros Lőrinc cégbirodalmába tartozik. A Révay 10 közvetlen tulajdonosa az Obra, amelyé pedig az Opus Global Nyrt. Márpedig a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) jegyzett cég – a legutóbbi, a BÉT honlapján megjelentetett március 3-ai tulajdonosi megfeleltetés szerint – közvetett gazdája Mészáros Lőrinc, több mint 70 százalékos részesedéssel. Mindkét cég fő tevékenysége saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása és üzemeltetése, így nem meglepő, hogy az összeolvadást követően tovább működő Obra is ezzel foglalkozik majd.

A legfrissebb cégközlönyben megjelent tájékoztatás szerint a Révay 10 Ingatlanfejlesztési Kft. beolvad az Obra Ingatlankezelő Kft.-be. Az indoklás szerint a két társaság alapítói a hasonló tevékenységi körre és a működési költségek optimalizálására tekintettel döntöttek a két társaság beolvadás útján történő egyesüléséről - ahogy arról az MTI híre alapján már korábban beszámoltunk . Most azonban további érdekes részletek derültek ki.

