Ezért kellett megszüntetni a kulturális tao-t az ÁSZ szerint

Holman Magdolna szerint az Állami Számvevőszék ellenőrzési megállapításai is megerősítik, hogy megalapozott és indokolt volt az előadó-művészeti szervezeteket érintő támogatási rendszer 2019-től történő átalakítása annak érdekében, hogy biztosított legyen az átlátható és a közélet tisztaságának elve szerinti, az Alaptörvény előírásainak megfelelő közpénzfelhasználás. Az ÁSZ szerint javasolt továbbá a társasági adókedvezményként adható egyéb támogatási formák felülvizsgálata, indokolt esetben szigorítása, vagy átalakítása annak érdekében, hogy biztosított legyen az átlátható és szabályszerű közpénzfelhasználás.

Pető Krisztina, az ÁSZ felügyeleti vezetője az online sajtótájékoztatón elmondta: az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a Nemzeti Adó-és Vámhivatal társasági adóval kapcsolatos feladatellátása megfelelő volt-e. Az ÁSZ ellenőrzése kiterjedt egyrészt a társasági adóval kapcsolatos egyes tevékenységek szabályozottságának és szabályszerűségének értékelésére, másrészt a társasági adóban érvényesíthető kedvezmények teljes köre kapcsán a NAV nyilvántartási, adatszolgáltatási, ellenőrzési tevékenysége értékelésére is.

Tavaly márciusban szerkesztőségünk is megkeresett több budapesti színházat és színpadot, akkor arra voltunk kíváncsiak, hogy őket hogyan érintették a változások. Cikkünk >>>>

Holman Magdolna a tájékoztatón felidézte: 2019. január 1-jétől megszűnt az előadó-művészeti szervezetek támogatása a társasági adóból és a támogatási rendszer átalakítását széles közérdeklődés kísérte. Jogszabály az előadói-művészeti szervezetek támogatását követő 5 éven belül a Pest Megyei Kormányhivatalnak hatósági ellenőrzés lefolytatását írja elő, amely kiterjed a kiegészítő támogatás és az adófelajánlás rendeltetésszerű felhasználására is. Mindezek alapján különösen indokolt volt, hogy az Állami Számvevőszék jelen ellenőrzés keretében értékelje a társasági adóból származó felajánlások felhasználását az előadó-művészeti szervezeteknél.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!