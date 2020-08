Felállt az új Index, megvan az új főszerkesztő

Az Index.hu régi szerkesztőségének tagjai bő egy hónapja nyújtották be felmondásukat , miután a cégvezetés menesztette az addigi főszerkesztőt, Dull Szabolcsot.

a tulajdonos és a vállalat menedzsmentjének továbbra is a legfontosabb célja az újság független szellemiségének és egyedi hangvételének megőrzése, amely érdekében megkezdődött a szerkesztőség újjáépítése.

Közleményben jelentette be az Index a lap új vezetésének összetételét. A most közzétett névsor nagyrészt megegyezik azzal, ami az elmúlt hetekben már kiszivárgott a sajtóban.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!