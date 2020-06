Felértékelődhet a járvány után a céges kommunikáció

A koronavírus-járvány miatt számos vállalkozás állt le, ám akik folytatták a működésüket, azok is többnyire jegelték a kommunikációjukat. A gazdaság ismételt beindulása során kulcsfontosságú lesz, ki és milyen eszközökkel éri el az ügyfeleit.

A járvány miatt bevezetett korlátozások egy részét már feloldották, és a kijárási korlátozások megszűntek, és június 20-án várhatóan véget ér a rendkívüli jogrend, ez pedig a hétköznapokban és a gazdasági életben is érezteti hatását. A cégek igyekeznek visszatérni a normális működéshez, ami a munka megkezdésén túl az ügyfelek tájékoztatását és újak szerzését is magával vonja.

