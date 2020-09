Felértékelődött a bajban a kezességvállalás

A koronavírus a hitelpiacra is beütött

Az MFB szerepe felértékelődött a koronavírus-járvány során, mondta el Dr. Sipos-Tompa Levente a Magyar Fejlesztési Bank elnök-vezérigazgatója. Év végéig az MFB csoport több, mint 1000 milliárd forintot fog a magyar gazdaságba juttatni. A bankvezető megjegyezte, hogy ez részben a hazai vállalkozások likviditását segíti, de örömteli, hogy a beruházásokhoz is jelentősen hozzájárulnak. Megemlítette, hogy a Garantiqa a járvány miatt egy krízisgarancia program keretében is sokat tesz azért, hogy a magyar gazdaság, illetve a hazai vállalkozások minél előbb dinamikus növekedési pályára tudjanak állni. Megjegyezte azt is, hogy a Garantiqa intenzív tevékenysége miatt tőkeemelésre van szükség a kezességvállalási kapacitás fenntartása érdekében. Ezért az MFB Zrt. az államot megillető tulajdonosi jogok gyakorlójaként az állam nevében 10 milliárd forint összegű tőkeemelést hajt végre.

Dr. Búza Éva, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. vezérigazgatója kiemelte, hogy példátlan dinamikájú bővülést ért el az elmúlt időszakban az MFB Csoporthoz tartozó Garantiqa Hitelgarancia Zrt., ami azt mutatja, hogy az intézményi kezességvállalásnak kiemelkedően fontos szerepe lehet a koronavírus-járvány kedvezőtlen gazdasági hatásainak kezelésében, a nehéz helyzetbe kerülő hazai kkv-k megsegítésében.

A hitelgarancia a segít a kockázatok kezelésében

A hitelezés fenntartása most kulcsfontosságú, azonban a vállalkozások számára nehézséget jelent az, hogy a bankok kockázatvállalási hajlandósága visszaszorult. Éppen ezért a garanciaprogramok a kockázatmegosztás révén nagymértékben hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy a vállalatok – és különösen a kkv-k – a romló gazdasági környezet ellenére is hitelhez jussanak, és a hitelezési feltételek se szigorodjanak túlzott mértékben. Számos vállalkozás számára a garanciakonstrukciók jelentik a hitelekhez, beruházásokhoz, ezen keresztül akár a túléléshez, az újrainduláshoz aztán pedig a fejlődéshez vezető utat. Sok olyan cég van ugyanis, amely fejlesztene, de nem biztos, hogy a bankok hitelképesnek találják, vagy nem rendelkeznek elegendő fedezettel. A garanciakonstrukciókkal viszont hozzájuthatnak a forrásokhoz.

Dr. Búza Éva, a Garantiqa Zrt. vezérigazgatója Dr. Búza Éva, a Garantiqa Zrt. vezérigazgatója

A koronavírus-járvány okozta gazdasági nehézségek kezelésében fontos szerepet kapnak a garanciakonstrukciók, amit a számok bizonyítanak leginkább: a Garantiqa kezességvállalási portfoliója 2020-ban várhatóan 536,9 milliárd forinttal emelkedhet, ami 69 százalékos növekedés az előző évhez képest. Érdemes megjegyezni, hogy Garantiqa Hitelgarancia Zrt. évek óta dinamikus növekedést ér el, de az idei aktivitása a korábbi időszakokhoz képest is kiemelkedő.

Krízisgarancia program indult

A kifejezetten a koronavírus-járvány kedvezőtlen gazdasági hatásainak enyhítése érdekében indított, 500 milliárdos keretösszegű Garantiqa Krízis népszerűségét jól jelzi, hogy szeptember végére a rendelkezésre álló keret kihasználtsága 45 százalékos, a várakozások szerint a kereslet jelentős, az előirányzott összeg feletti. A programban eddig 250 milliárd forintnyi hitel került kihelyezésre, 5769 darab szerződésben.

A vezérigazgató hozzátette: a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezességvállalási konstrukciói számos finanszírozási program mögött ott állnak annak érdekében, hogy segítsék a vállalkozások forráshoz jutását. Így a Garantiqa kezessége éppúgy igénybe vehető a Magyar Nemzeti Bank NHP fix és NHP Hajrá! programjában, mint a Széchenyi Kártya programban, az MFB refinanszírozott hiteleinél, vagy a pénzintézetek saját piaci hiteleinél.

A Garantiqa működésében állandó korlátot jelentenek az EU-s előírások, ugyanakkor Brüsszelben is felismerték, hogy egy különleges helyzet van, amely nagyobb rugalmasságot igényel. Ennek köszönhetően akár makroszinten, akár a hitelgarancia kapcsán lazítottak az előírásokon. Dr. Búza Éva utóbbiak kapcsán kiemelte, hogy többek között felemelték a hitelgarancia mértékét 90 százalékra, engedélyezték nehéz helyzetben lévő vállalkozások részére is, továbbá a nagyvállalatokat is bevonhatták a hitelgarancia körébe. Utóbbi kapcsán jelenleg 5 milliárdos határt húztak, ez alatt a Garantiqa, felette pedig az MFB hitelgarancia eszközeit vehetik igénybe a vállalkozások.

Aktivizálódó vállalkozások, fokozódó garanciaigény

A hitelgarancia iránt már eddig is komoly igény fogalmazódott meg. Néhány hónap alatt közel 6 ezer darab szerződést kötöttek, amely keretében 253 milliárd forint hitelhez nyújtottak 222 milliárdos garanciát. Az ügyfelek döntő többsége mikrovállalkozás (66%), összeg alapján pedig a kisvállalkozások vezetnek, akik a legnagyobbnak számítanak, a kezességvállalás 45 százalékát nekik biztosították.

Az előzetes felmérések egyébként azt mutatják, hogy az előirányzott 500 milliárd forint vélhetőleg nem lesz elegendő, ám a program felülről nyitott, így tudják majd biztosítani a garanciaigényeket. Dr. Búza Éva kiemelte, hogy az állami és a jegybanki programok együtt nagyon komoly hatást fejtenek ki. A krízisgarancia program keretében például az NHP programok 84,3 százalékos arányban jelennek meg.

Ami az éves garanciavállalás mértékét illeti a vezérigazgató elmondta, hogy óriási ugrás várható az előző évekhez képest. Idén egy „csonka évben” várhatóan 100 milliárd forinttal haladja meg a Garantiqa állományának bővülés a korábbi öt év együttes növekedését. Az előzetes prognózis szerint 1300 milliárd forint felett lesz év végére az intézmény által nyújtott hitelgarancia mértéke. Dr. Búza Éva ennek kapcsán megjegyezte, hogy mindezt ugyanakkor munkaerővel tudták megoldani, ami óriási teljesítmény a kollégáitól, igaz, ehhez hozzájárult az is, hogy a digitalizáció folyamatosan teret hódít a pénzintézeteknél, ami meggyorsítja és egyszerűsíti a munkafolyamatokat.

Újságírói kérdésre a Garantiqa vezetője elmondta, hogy a moratórium utáni időszakra az MNB által kiadott iránymutatás alapján készülnek. Miután ők egy sérülékenyebb kategóriát karolnak fel (hiszen a legjobb ügyfelek számára nincs szükség hitelgaranciára), ezért számolnak azzal, hogy céltartalékot kell majd képezni a kiadott garancia egy részére.