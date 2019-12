Felszámolás alá került az egyik legígéretesebb magyar startup

Kedves BeeRider! Sajnálattal közöljük, hogy a BeeRides autómegosztó cég felszámolás alá került. A folyamatban lévő ügyeket (beleértve a lemondott bérlések bérleti díjának rendezését) a felszámolási eljárás keretein belül a felszámoló biztos fogja elrendezni. A kellemetlenségekért szíves elnézésüket kérjük. Üdvözlettel,

A BeeRides Csapat

- ezt a tájékoztatást kapták a cég ügyfelei a napokban.

A BeeRides a közép-európai régió első reptéri közösségi autómegosztójaként indult, ami kényelmes, olcsó és egyszerű autóhasználatot kínált a bérlőknek és pénzkereseti lehetőséget az autótulajdonosoknak. A modell lényege, hogy ha valaki külföldre utazik repülővel, akkor autóját (ami addig kihasználatlanul állna a reptéri parkolóban, valamekkora parkolási díjért) bérbe adhatja azoknak a turistáknak, akik az országba érkeznek, és olcsó autóbérlési lehetőséget keresnek. A bérleti díjon a BeeRides és az autó tulajdonosa osztoznak.

Mivel világszerte sok-sok ezernyi autó parkol kihasználatlanul a reptereken, az ötlet a befektetők fantáziáját is megmozgatta. A céget 2015-ben indította Bősze Botond három társával, hazai és nemzetközi startup-versenyeken is sikerrel szerepeltek. Később több körben vontak be tőkét: egy 2017-es cikk 200 millió forintnyi angyaltőkéről beszél, amelyet részben magyar magánszemélyektől, köztük bankároktól vontak be. A Conor Seed Capital, az iEurope Capital és a BW Invest, majd 2018 elején az innogy Innovation Hub, egy patinás német kockázati tőke alap vezetésével szerzett újabb tőkét a társaság. Ekkorra már összesen 1,4 millió euró (mai árfolyamon mintegy 470 millió forint) pénzügyi befektetés érkezett a cégbe.

Várták, hogy javuljon a jövedelmezőség

A pénzt fialó használaton kívüli autó ötlete annyira jónak tűnt, hogy akár azt is érdemes volt kiszámolni, mennyit termelhet gazdájának egy olyan használt autó, amit csak azért vásároltak meg, hogy aztán odaadják a BeeRides-nak kiadásra. Azzal, hogy a BeeRides elkezdett tartós bérbe venni autókat, azt a problémát próbálták orvosolni, hogy sokan nem akarják vadidegeneknek kölcsön adni járművüket – így viszont a bérlők számára nem feltétlenül állt rendelkezésre elegendő autó. Annak érdekében, hogy az elérhetőséget egyenletesebbé tegyék, a tartós bérletet választó autótulajdonosoknak még egy havi minimumot is ígértek arra az esetre, ha épp nem bérelné ki senki a beadott járművet, és az üzemeltetés és karbantartás költségeibe is beszálltak. Ez viszont azt jelenti, hogy a bevételek növelése érdekében a cégnek plusz költségeket kell vállalnia (és valamelyest el is kell szakadnia az alapötlettől).

A legfrissebb, 2018-as évről szóló pénzügyi beszámoló kiegészítő melléklete alapján a tagok közül az elkészítéskor az alapító Bősze Botond rendelkezett a legnagyobb, 20 százalékot meghaladó részesedéssel, közel 18 százaléka volt ekkor a német Innogy tőkealapnak, míg a másik legnagyobb befektető az iEurope közel 11 százalékkal. A dokumentumban azt írták:

A vállalkozás piaci pozíciói az iparágban jelentősek. A Társaságunk tervezi a jövőben további tőke bevonását tőke emelés formájában befektetőktől. Társaságunk részben az árbevétel további növekedésén keresztül, beleértve várható új értékesítési csatornák aktivizálását, és a cégben kiépített szellemi termék és üzleti képességek hasznosítása alapján várja a vállalkozás jövedelmezőségének javulását a jövőben.

A jövedelmezőség javítására pedig bőven van tér: a társaság árbevétele 2018-ra 40 millió forint fölé nőtt, az adózott eredmény soron azonban több mint 150 millió forintos veszteséget mutattak ki. A beharangozott tőkeemelésről 2019-ben nem érkezett hír.

Münchenbe már nem jutottak el

A társaság nem csak a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren volt aktív: Dortmundban, Düsseldorfban is elindították a szolgáltatást, majd 2018 novemberére Frankfurtban és Berlinben is elérhetővé tették a szolgáltatást, és jelezték: Münchenbe is készülnek. 2018-ban aztán a dortmundi reptérről levonult a társaság, a térképen München mellett a Hamarosan! felirat szerepel. A németországi tevékenységgel egyébként nem ment minden simán: a már említett 2018-as beszámolóban szerepel egy 12,4 millió forintos, kapcsolt vállalkozással szembeni követelés leírása. Az indoklás szerint

A Társaság németországi leányvállalatának teljesítménye a korábbi tervekhez képest elmaradt, mely alapján a Menedzsment megítélése szerint annak kockázata, hogy a leányvállalat nem lesz képes visszafizetni az Anyavállalat által nyújtott kölcsönt, annak kamatait, illetve megfizetni a cégcsoporton belüli szállítói tartozását magas. Az említett kockázatok alapján ezen eszközök piaci értékének 100% értékvesztése indokolt.

Hogyan tovább?

A szolgáltatás felfüggesztésének okairól és a társaság jövőjéről napokkal ezelőtt kérdeztük a cég ügyvezetőjét, ha válaszai beérkeznek, frissítjük cikkünket. Azt is kérdeztük, hány ügyfél pénze ragadt bent a cégnél, valamint hogy a korábbi befektetők kapnak-e vissza valamennyit a befektetésükből.

Ami biztos: a BeeRides legfontosabb fejlesztése az az okos kulcsszekrény, avagy smart locker, ami a mobilapplikáció segítségével lehetővé tette az autók leadásának és felvételének teljes automatizálását. Kérdés, hogy ezt hogyan lehet hasznosítani, ha a reptéri autómegosztást/kölcsönzést nem folytatják.