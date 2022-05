Gőzerővel lapátolják ki a pénzt Magyarországról a nagy autógyárak

Audi: javuló forgalom, óriási osztalék

Az Audi a 2019-es rekordszintű árbevételtől továbbra is elmarad, de az egy évvel korábbi, vagyis a 2020-as forgalmát már túlszárnyalta a Győrben működő társaság. Miután az Audi Hungaria esetében a belföldi értékesítés marginális, így sokat nem számított, hogy ez az egy évvel korábbihoz képest 30 százalékkal nőtt. Ugyanakkor az export terén is javítani tudott a járműgyártó vállalat, hiszen a 2020-as 7,5 milliárd eurós értékhez képest 2021-ben 7,67 milliárd euró bevétele származott a társaságnak exportból.

Hogy a társaság adózott eredménye a növekvő forgalom ellenére visszaesett, abban szerepet játszott az anyagköltségeik növekedése, ráadásul ennek mértéke az értékesítést meghaladó volt. Ezen a soron ugyanis az egy évvel korábbi 5,6 milliárd euróval szemben 2021-ben 6,1 milliárd eurót láthatunk. Ám nem csak az anyag, hanem a személyi jellegű ráfordítások is emelkedtek az egy évvel korábbi értékhez képest. A bérköltségek esetében a KSH által jelzett mértéknél kisebb volt a bérköltségek növekedése, ám az adatok alapján az Audi dolgozók átlagosan az inflációt elérő béremelésben részesültek.

A vállalat adózás előtti eredménye az egy évvel korábbi 500 millió euróról 335 millióra esett vissza. Érdekesség, hogy 2021-ben 2,9 millió adót fizetett, ami több, mint a duplája az egy évvel korábbi értéknek. Hozzá kell tenni, hogy hivatalosan a társasági adó mértéke 9 százalék, ám az Audi ennek a tizedét fizeti csak, a fizetett adó forgalomarányosan továbbra sem éri el az Audi esetében az 1 százalékot. Ez egyébként az úgynevezett effektív adókulcsnál is jóval alacsonyabb, a kormány ugyanis 2021-ra 5,5 százalékot számolt a költségvetési törvényben.

Érdemes kiemelni azt is, hogy az elmúlt két évhez hasonlóan az Audi most is komoly osztalékfizetésről döntött. A 2019-es év eredményét a vállalat teljesen hazavitte, akkor 2 milliárd euró kifizetéséről döntöttek. Ezt követően azt gondolhattuk, hogy 2020 után ennél kisebb lesz a repatriált összeg, ám a szabad eredménytartalékkal kiegészített előző üzleti évi adózott eredménye terhére 6 milliárd euró (!) összegű osztalékról döntöttek. Ezek után pedig talán nem okoz meglepetést, hogy most is kisöprik a céget, hiszen a tavalyi év eredményét meghaladó összegű osztalékról döntött a társaság. A beszámoló szerint a szabad eredménytartalék terhére, beleértve a 2021. üzleti év adózott eredményét 1,022 milliárd euró, vagyis nagyjából 400 milliárd forint osztalék kifizetéséről döntöttek.

Mercedes: növekvő nyereség

Ha a Mercedes-Benz értékesítési számait nézzük, akkor a kecskeméti társaság nem zárt túl jó évet 2021-ben. A társaság ugyanis tavaly 3,1 milliárd euró árbevételt ért el az előző évi 3,4 milliárd euróval szemben. A visszaesés hátterében a beszámoló szerint az áll, hogy tavaly 135 ezer járművet gyártott, mintegy 25 ezerrel kevesebbet, mint 2020-ban.

Ugyanakkor azokat a modelleket gyártották nagyobb számban, amelyek magasabb hozzáadott értékű, drágább típusok, mint az EQB, a plug-in hibrid és az AMG modellek. Ennek köszönhetően a társaság nyeresége növekedni tudott, a 2020. évi 39,3 millió euró után tavaly 67,6 millió euró lett az adózás utáni nyereség.

Az alacsonyabb darabszám egyébként tükröződött az anyagköltségben is, hiszen a 2020-as 3,128 milliárd euróval szemben tavaly 2,814 milliárdot tett ki. Ugyanakkor a bérköltségek nem csökkentek, sőt tovább nőttek, a kimutatás szerint ezen a soron 10 százalék feletti volt a bővülés. Miközben az Audi esetében megjegyeztük, hogy a társasági adó mértékénél jóval kevesebbet fizetnek, ez a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. esetében nem áll, a nagyjából 75 milliós adózás előtti nyereség után 7,4 millió euró összegű társasági adót fizetett a vállalat.

Az osztalék esetében azt láthatjuk, hogy a Mercedes-Benz a teljes nyereséget kifizette a német anyavállalatnak, ugyanakkor a 67 millió eurós, nagyjából 27 milliárd forintos összeg eltörpül a győri Audi 1 milliárd eurós (400 milliárd forintos) osztalékához képest.

Összességében tehát a nagy magyarországi gyárak esetében a tevékenységben egyfajta konszolidációt látunk, és remélhetőleg az idei évben a beszállítói láncok törései nem okoznak majd újabb gyenge évet. Az ugyanakkor az elmúlt három év alapján bevett gyakorlatnak tekinthető, hogy a nyereséget, sőt az Audi a korábbi években bent maradt eredménytartalék soron található pénzt is hazaviszi.