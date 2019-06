GreenGoval is lehet Ferihegyre menni, hat saját töltőpont is lesz

Reptéri felár nélkül vezeti be a Ferihegyre tartóknak szánt területbővítését a GreenGo, Budapest egyetlen e-autómegosztója. Ezzel egyidőben 6 új saját töltőpontot is átad ugyanitt a kizárólag elektromos autós flottájú carsharing cég.

A GreenGo új területbővítését az Airport Hotel Budapest VIP parkolójában és együttműködésében alakították ki, a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér termináljaitól 5 percre. A GreenGo dedikált parkolójából nagyjából 30 másodperces séta után a GreenGoval érkezőket ingyenes transzferek viszik át az általuk megjelölt terminál bejáratához. Ugyanígy érkezéskor a terminálhoz hívható transzferrel szállítják az utasokat a GreenGo parkolójába. A nyári utazási szezon miatt az első időszakban, augusztus 31-ig a reptéri kimenetelért nem számít fel különdíjat a szolgáltató. A GreenGo reptéri állomása az Airport Hotel parkolójában található.

„Régóta kerestük a megoldást a reptérre/reptérről való greengózásra, ami egyszerre kényelmes az ügyfél számára, azaz nem kell hóban-fagyban-esőben a csomagokkal sétálni és flotta szempontjából is fenntartható. A most induló transzferes megoldásunk ezeket teljes mértékben teljesíti, hiszen minimális távolságot kell sétálni és 6 új töltőpontot is üzembe helyezünk ugyanitt, így a felhasználók is töltőre tehetik bérlésük lezárásakor a GreenGókat. Sőt, a 30% alatti töltöttségű autók töltéséért bónuszperceket adunk felhasználóinknak” – emeli ki a személetformálást is fontosnak tartó kezdeményezést Michaletzky Bálint, a GreenGo ügyvezetője.