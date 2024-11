Hamarosan félmilliónál is kevesebb magyar cég lesz

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Magyar Péter lenne jobb a gödörben lévő magyar gazdaságnak vagy Orbán Viktor? Nem lesz baj abból, hogy a nyugdíjmegtakarításokat ingatlancélra is el lehet költeni? Online Klasszis Klub élőben Felcsuti Péterrel!

Idén, a villamosenergia-szektor, illetve a pénzügyi és biztosítási ág kivételével minden nemzetgazdasági ágban csökkent a vállalkozások száma. Az összesített visszaesés tavaly decemberhez képest 2 százalék alatti, de az érintett ágazatokban átlagosan 2,3 százalék, kivéve a mezőgazdaságot, ahol a csökkenés mértéke 1 százalék alatt maradt. A vállalkozásszám csökkenésének több mint fele ebben a négy ágban történt. Az alapítási kedv továbbra is alacsony, az új cégek száma jellemzően a megszűnt vállalkozások 65-75 százalékát éri el, míg a feldolgozóiparban alig éri el a megszűnt cégek felét. Rövid távon nem várható a trend megfordulása, az új eljárások száma továbbra is magas ezekben az ágazatokban.

A KSH III. negyedéves GDP jelentése alapján a bruttó hazai termék volumene az előző év azonos időszakához képest csökkent, amelyhez mintegy 2 százalékponttal járult hozzá a nemzetgazdaság közel egyharmadát kitevő mezőgazdaság, ipar és építőipar együttes teljesítménye. E három ágazatot érdemes a kereskedelemmel is kiegészíteni, és megvizsgálni ezek cégtrendjét 2023-ban.

Az OPTEN adatai szerint az új vállalkozások száma 2024-ben, októberig bezárólag továbbra is elmarad az előző év azonos időszakától, alig haladja meg a 20 ezret, ami közel ezerrel kevesebb, mint tavaly. Pozitív változás ugyanakkor, hogy a megszűnések száma csökkent ebben az összehasonlításban – idén közel 2500-zal kevesebb vállalkozás szűnt meg –, bár a megszűnések száma így is közelíti a 30 ezret.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!