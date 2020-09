Lezárják Ferihegy egy részét, haldoklik a parkolási biznisz is

Lezárják a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2. Terminálján az utasforgalmi területek egy részét - közölte kedden délután az üzemeltető Budapest Airport (BA). A vállalat az újbóli forgalomcsökkenésre való felkészüléssel indokolta a lépést. A korlátozás érinti az 1-es móló utasforgalmi területeit, 2A Terminál utasfelvételi csarnokát és érkezési oldalát, valamint a B oldali utasmóló indulási szintjének egy részét.

Az induló utasok az utasfelvételt és a poggyászfeladást a 2B oldalon tudják elvégezni. A tranzitterületen a 2A és 2B Terminál (a fent felsorolt kivételekkel) és a SkyCourt utasforgalmi területei nyitva maradnak. Az érkező utasok a 2B Terminálon tudják elhagyni a repülőteret. Ezek a döntések a tavasszal már megkezdett költségcsökkentési akciósorozat részei - hangsúlyozta a vállalat.

Ferihegyen és három-négy kilométeres körzetében egyébként ezekben a napokban annyi a szabad parkolóhely, mint égen a csillag. A szeptember elsejétől érvényes utazási korlátozások megtizedelték az autóval érkező utasokat is, de egyelőre a parkolási biznisz még nem omlott össze. Az üzemeltetők azonban máris jelentősen csökkenő forgalomról számoltak be, akárcsak a BA.

A légikikötő üzemeltetője a visszaesés mértékére vonatkozó kérdésünkre azt írta: a korlátozások várhatóan hasonlóképpen fogják befolyásolni az utasforgalmat, így a repülőtéri parkolók forgalmát is, mint ahogyan az március közepe és június között történt. A tavalyi évhez képest a Holiday és Holiday Lite parkolókban 75 százalékos, az üzleti és rövid távú parkolószolgáltatásoknál pedig 80 százalékos a forgalom visszaesése.

Augusztus végén elsőként írtunk arról, hogy további megszorításokra kényszerül a Budapest Airport az őszi durva utazási korlátozások miatt. Úgy becsültük, hogy legfeljebb 6-7 millió utast regisztrálnak egész évben Ferihegyen. A BA most a hét elején saját becslésében ehhez közeli értéket, 5,5 millió utast jelölt meg és azt is közölte, hogy mostantól csak a biztonságos üzemelésre összpontosít és felülvizsgál bizonyos beruházásokat, szerződéseket.

Az utasforgalom szerkezete a korlátozások és a szezonalitás miatt is jelentősen átalakult. Manapság többen vannak az üzleti vagy munkavégzési célból utazók, mint a turisták. Ez várhatóan egész szeptemberben így lesz, de akár októberben is fennmaradhat ez az arány.

A nagy nyugat-európai célállomásokra utazók zöme hosszabb-rövidebb időre dolgozni jár ki oda, ők rendszeresen igénybe veszik a parkolókat, ezért a fapados parkolók üzemeltetőinek egy része nem aggódik. De például egy-kettő kisebb már becsődölt, a Comfort Parkoló szeptember 1-től október 1-zárva tart (egyedi igényre azonban elhelyeznek járművet), az Europa Reptéri Parkoló honlapján az olvasható, hogy szeptember 15-től zárva tart. A Corner Parking nem aggódik és a hónap végéig biztosan nyitva lesz.

Többen üzemeltetnek fedett parkolókat és teremgarázst is, ott azonos időszakra 11-13 ezer forintot kell fizetni, a VIP helyekért 16 ezret. A fapados parkolók nagy hátránya azonban, hogy jóval messzebb vannak a termináloktól, mint a BA parkolói, s várható, hogy mivel sokkal kevesebb az utas, ők inkább a közelebbi BA-lehetőségeket veszik igénybe, hiszen a repülőtér üzemeltetője közel azonos árakkal működik és most van is elegendő helye.

A BA augusztus 1-jétől újra megnyitotta a legolcsóbb kategóriát kínáló Holiday Lite parkolót. Ott a napi díj 3300 forint, egy hosszú hétvége (három megkezdett nap) 6000 forintba kerül, a 7-8 nap 11-12 ezer forintba. Ez ugyan magasabb ár, mint a fapadosoké általában, de az eljutás kényelmesebb és néhány fapados nem vállalja az érkezés utáni visszatranszfert.

Újdonság, hogy a Holiday Lite parkolóban 15 ezer négyzetméternyi aszfaltfelület alakítottak ki, amely a parkoló közlekedő utait fedi le. A BA nem csupán a légi utasokat, hanem a fővárosban dolgozó ingázókat is megcélozta: az 1-es terminálhoz közeli MÁV-megállónál őrzés nélküli P+R helyeket lehet igénybe venni napi 1000 forintért, egy hónapra 12 ezer forintot kell fizetni.

Érdekes ajánlatra találtunk azonban a honlap másik pontján. Kiderült, hogy a BA már négy éve igény esetén szerződésben ad parkoló helyeket a terminálokhoz közel a légikikötő 15 kilométeres körzetében parkolót üzemeltető vállalkozásoknak.

Behajtásonként 30 percet lehet várakozni és naponta bármennyiszer behajtani, ehhez külön kártyákat is adnak. Szolgáltatási csomagtól eltérően havi nettó 164 és 245 ezer forintot kell fizetni parkolóhelyenként. Megkötés, hogy a szolgáltatás kizárólag a gépkocsiját a parkoló-üzemeltető parkolójában elhelyező légiutasnak a parkolótól a repülőtérre vagy a repülőtérről a parkolóhoz történő szállítására korlátozódik, minden más igénybevétel tilos.

A parkolóbizniszre indított vállalkozások általában egy hektáros területet bérelnek. Ezek túlnyomó részét egyéni tulajdonosoktól, a kisebb részét pedig – nagy nemzetközi ügynökségeken keresztül – intézményi tulajdonosoktól (alapok, önkormányzatok). Ingatlanpiaci forrásaink szerint az ipari ingatlanok fejlesztésére alkalmas több tízhektáros telkek négyzetméterenkénti kínálati ára 28-35 euró között mozog. A parkolóké ennél magasabb lehetett, de a jelek szerint ezt is megfizették a vállalkozók.

Van, akinek még jól megy

Jóval a tavaszi lezárás előtt néhány fapados parkoló üzemeltetője bérautós cégekkel is együttműködött, azok is ott helyezték el járműveik egy részét – persze akkor még nagyon pörgött a hagyományos és az üzleti turizmus is. Nyílt egy-két, csak haszonjárművek tárolását végző parkoló is és még most is virágzik az autómosók üzlete, két éve egy nagyobb kamionmosó is rendelkezésre áll, ott most is nagy a forgalom.