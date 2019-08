Hiába a tökkelütött időjárás, így is nőtt a balatoni vonatforgalom

Nem is kicsivel: a tavalyihoz képest több mint 900 ezerrel többen választották a vasutat a tóhoz.

A sok napsütés mellett eddig a nyáron esőből is jutott bőven a nyaralóknak, ennek ellenére az egy évvel korábbiakhoz képest 8 százalékkal többen, 921 ezren szálltak vonatra, hogy eljussanak a Balatonhoz a nyári menetrend június közepi életbe lépése óta, írja a MÁV hétfői közleménye.

A legtöbben, 35 ezren július 6-án vonatoztak a tóhoz. A vasúttársaság idei újítását, a naponta nyolc pár, étkezőkocsival felszerelt Balaton expresszt közel 130 ezren választották. A balatoni étkezőkocsi-szolgáltatás idén augusztus 25-ig, a nyári menetrend végéig vehető igénybe, de a vasúttársaság szakemberei már tervezik, hogy a szolgáltatást szeptembertől, mely más járatokon lehetne továbbvinni.

Nyaranta a balatoni vasútállomások utasforgalma akár meg is tízszereződhet. Idén Siófok vezeti eddig a rangsort, de Fonyód és Zamárdi is dobogós helyen áll. Őket Balatonfüred, Balatonlelle és Keszthely követi a rangsorban. Július első hetében sok fesztiválozó választotta a vasutat, több mint 25 000 utas szállt fel Zamárdiban a vonatokra, különösen népszerűek voltak az éjszakai Bagolyvonatok is.