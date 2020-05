Hiába indul újra a Bundesliga, sokat buknak a német csapatok

A nagy bajnokságok közül a német indul újra először, a Bundesligában a járvány miatt zártkapus meccsek lesznek. Ez azonban számottevő kieséssel jár, hiszen a német labdarúgó Bundesliga első és másodosztályában szereplő 36 klub összesen több mint 91 millió eurót veszít azon, hogy a hátralévő mérkőzéseket a koronavírus-járvány miatt zárt kapuk mögött kell lejátszani.

A Kicker című szaklap számítása szerint az élvonalban szereplő egyesületek vesztesége 69,661 millió euró, míg a Bundesliga 2-ben érdekelt kluboké 22,029 millió euró. A magazin ezt a számítást az előző szezon jegybevételi adataira alapozva készítette el. A március első felében félbeszakított bajnoki küzdelmek újraindítására május második felétől adott engedélyt a német kormány, amely ugyanakkor azt is előírta, hogy az idényből hátralévő fordulók összes találkozóját csak nézők nélkül lehet megrendezni.

Hétfőn dönthet a Premier League

A Premier League klubjai éppen hétfőn tanácskoznak a szezon folytatásáról, miután Boris Johnson kormányfő bejelentése szerint június 1-től újraindulhat a sportélet Angliában. A hátralévő kilenc fordulót vélhetőleg sűrítve (hétközi és hétvégi fordulókkal) játszák le a csapatok, ha a befejezés mellett dönt a liga.

Nem csak a német csapatok, de a spanyolok is sokat buktak a járvány miatt, a napokban megjelent elemzés azt jelezte, hogy a csapatok és a játékosok értéke is devalválódott. Vélhetőleg ez is közrejátszott abban, hogy a világ egyik leggazdagabb klubjánál, a Real Madridnál is megszorításokról döntöttek. Várhatóan harminc százalékkal csökken a labdarúgók fizetése a következő szezonban, minek köszönhetően a fővárosi klub 100 millió eurót takaríthat meg - írta a katalán AS.

A koronavírus-járvány okozta veszteségek ellensúlyozását célzó intézkedés a lap szerint nemcsak a futballistákat, hanem a szakmai stábot is érinti. A lépés nyomán a Real jelenleg legjobban fizetett két játékosának, a spanyol Sergio Ramosnak és az amúgy eladni szánt walesi Gareth Bale-nek éves bére az AS számításai szerint 14,5 millióról 10 millió euróra apad.