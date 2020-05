Hónapokba telt, de meglett a Hunguest Hotels új vezére

Az Opus Global Nyrt. érdekeltségébe tartozó Hunguest Hotels igazgatósága döntött Róna Andrea vezérigazgatói kinevezéséről, aki már alá is írta megbízatását. Az eddig a Gránit Pólus Csoport üzletfejlesztési igazgatójaként tevékenykedő szakember két évtizedes tapasztalattal rendelkezik szálloda üzemeltetésben, ingatlanfejlesztésben és vagyonkezelésben. Az említett igazgatói poszt mellett a Papp László Budapest Sportaréna üzletfejlesztési és az Aréna Catering Kft., valamint a West End Szállodaüzemeltető Kft. ügyvezető igazgatói feladatait is ellátta. Róna Andrea jelentős sikereket ért el a szállodaiparban is: részt vett a Hilton Budapest City és a Corinthia Budapest piaci bevezetésében, de sok éves tapasztalatot szerzett más nemzetközi és hazai szállodaüzemeltetőnél is - írja a társaság közleménye.

Róna Andrea, a Hunguest Hotels vezérigazgatója Róna Andrea, a Hunguest Hotels vezérigazgatója

2020. február 1-jétől Cserven Tibor korábbi gazdasági vezérigazgató-helyettes volt a Hunguest Hotels megbízott operatív vezérigazgatója, miután Hülvely István csaknem 25 év után, január végével távozott Magyarország legnagyobb szállodaláncától.

A Magyarország legnagyobb vidéki szállodaláncát tulajdonló Opus Global Nyrt. a közelmúltban jelentette be, hogy az eredeti tervek szerint decemberben kezdődő szállodafelújításokat a pandémiás helyzetre való tekintettel korábbi időpontokra ütemezi át. A több ütemben megvalósuló nagyszabású felújítási program eredményeként 4 csillag, illetve 4 csillag superior minősítésű szintre léphetnek a szállodalánchoz tartozó hotelek. Róna Andrea a terveiről így ír a közlemény:

„A következő évek során a teljes Hunguest Hotels megújul, amely egyaránt szolgálja a vidéki piacvezető szerepünk további erősítését, illetve az eddigi célcsoportunk mellett a fiatalabb generációk igényeinek megbízható, minőségi kiszolgálását. Pályafutásom során több hazai szállodafejlesztést vezethettem, így örömmel fogadtam el az Opus Global felkérését ennek a nagy múltú magyar szállodaláncnak a vezetésére.”

Jean-Paul Herzog és Somlyai Zoltán igazgatósági tagok mellett Róna Andrea a harmadik nemzetközileg is elismert szállodaipari szakember, aki csatlakozott a Hunguest Hotels vezetéséhez.

A társaság a közleményben említett szállodafelújítások miatt csoportos létszámleépítésről döntött, amely a dolgozók több mint 50 százalékát érinti. A Hunguest szállodái egyébként a napokban nyitnak újra. Ahogy arról az mfor.hu beszámolt: május 15-én kinyit a Hunguest Hotels szegedi és mátraházi szállodája. Hatalmas akciókkal várják a vendégeket, a dolgozók pedig vizsgát tesznek a Covid kódexből.