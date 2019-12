Hosszú Katinka férje hivatalosan is kiszállt közös cégükből

Egy fordulatokban és sportsikerekben gazdag házasság ért véget a közelmúltban, amikor a válás mellett döntött Hosszú Katinka olimpiai-, világ,- és Európa-bajnok úszónő és férje, egyben akkori edzője, az amerikai állampolgár Shane Tusup. Az év eleji sajtóhírek szerint sikerült megállapodniuk a vagyonmegosztásról, az értesülések szerint 2 milliárd forintról kellett megegyezniük a feleknek.

Az aranyérmes Hosszú Katinka a 200 méteres vegyesúszás eredményhirdetésén a glasgow-i rövidpályás úszó Európa-bajnokságon 2019. december 7-én. MTI/Illyés Tibor Az aranyérmes Hosszú Katinka a 200 méteres vegyesúszás eredményhirdetésén a glasgow-i rövidpályás úszó Európa-bajnokságon 2019. december 7-én. MTI/Illyés Tibor

A válási procedúra része volt, hogy Tusup kiszállt közös vállalkozásukból, az Iron Corporation Kft.-ből. Ennek a szentesítésére azonban csak a közelmúltban került sor a cégnyilvántartások szerint. A társaság tagjai közül pár hete, november 8-i hatállyal törölték Tusup-ot. A kilépés hatályát korábbra, augusztus 22-re datálja az elektronikus nyilvántartás. Vagyis Tusup most már hivatalosan sem tagja az Iron Corporation Kft.-nek.

Eközben Hosszú Katinka vállalkozásaiban már új kedvesének családtagja bukkant fel. Az Iron Corporation és az Swim Kft.-kben - utóbbi cég lényegében átvette az Iron Corporation tevékenységét - ügyvezetőként tüntetik fel október óta Gelencsér Andrásnét, aki vélhetően rokona Gelencsér Máténak, Katinka kedvesének. Gelencsér Máté és az úszónő kapcsolatáról még a nyáron nyilatkozott a sajtónak előbbi édesapja, Gelencsér András. A névazonosság alapján tehát valószínű, hogy a Gelencsér család feladatot kapott Katinka vállalkozásainak menedzselésében.

Gelencsér Andrásné ezek mellett tulajdonrésszel bír a Nonstop Klíma és Ezermester Szerviz 24 Kft.-ben, amelynek egyben ügyvezetője is volt idén december 1-ig. Az nem derül ki a cégadatokból, hogy megújították-e tisztségét, vagy tekintettel a Hosszú Katinka cégeiben vállalt tisztségére, a Nonstopban már nem vállal ügyvezetői pozíciót.

Az Iron Swim-mel kapcsolatos hír még, hogy újabb végrehajtási eljárás indult nemrég a cég ellen. Idén május után most decemberben került erre sor, s az eljárást ezúttal is a NAV Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága indította. A december 2-án indult eljárást 10-én le is zárták, vagyis gyorsan rendeződött az ügy.

Katinka harmadik cégéről itt írtunk, az Iron International Kft. érdekessége, hogy az Iron Swim mellett egy ciprusi társaság is tulajdonos a cégben.