Így mentené a dolgozóit a Tungsram

A vállalat munkahelyvédelmi programot jelentett be.

A Tungsram hangsúlyozta, február óta készültek különböző forgatókönyvekkel a járvány elterjedésére, és mindig a kormányzat és a WHO előírásait követve hozták meg az intézkedéseket a dolgozók egészségének érdekében. Így a gyárban munkát végzők maszkot kaptak, saját gyártású fertőtlenítők és kötelező hőmérséklet-mérés fogadják a belépőket, az irodai dolgozók pedig március közepe óta home office-ban dolgoznak.

Jörg Bauer a közleményben jelezte, hogy több olyan fejlesztés is zajlik a Tungsramnál, amelyek a járvány idején fontossá vált problémákra kínálnak megoldást például az egészségügy, közintézmények, nyilvános létesítmények, élelmiszerellátás számára, ezek piaci bevezetése és bejelentése hamarosan várható.

A Tungsram közölte, hogy a külföldi leányvállalatoknál országonként eltérő takarékossági intézkedéseket vezetnek be, ezek esetében a 20 százalékos munkaidő csökkentés lesz a minimum, de a konkrét lépéseket az adott ország támogatási programjai, jogi lehetőségei határozzák meg.

Ismertetik, Magyarországon a Tungsramnál elmaradnak az április 1-től megállapított fizetésemelések az állomány mintegy 25 százalékát kitevő szellemi munkavállalóknál, valamint az év hátralévő részében nem lesz egyáltalán cafeteria kifizetés senkinél. A vállalat három hónapra, májusra, júniusra és júliusra 20 százalékkal rövidebb, azaz 32 órás munkaidőt vezet be minden magyarországi szellemi munkavállalója számára. A menedzsmentnél a felsővezetők esetében a teljes munkaidő megtartása mellett is átlagosan 25 százalék lesz a bércsökkenés.

