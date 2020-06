Itt a jelentés: tavaly is veszteséges volt a gigantikus paksi atomprojekt

Sőt, nagyobb is volt a bukta, mint egy évvel korábban. A lassan haladó beruházásban részt vevők fizetése átlagosan havi 1,290 millió forint.

Tehát mindkét évben negatív lett a szaldó, ami egy projektre létrejött társaság esetében, amikor a beruházás még előkészítő fázisban van, nem rendkívüli. Ebben feltételezhetően nem is lesz fordulat: a beszámolóhoz készített kiegészítő melléklet arra hívja fel a figyelmet, hogy a társaság nem rendelkezik az alaptevékenységéből származó árbevétellel, mivel projekttársaságként az új atomerőművi blokkok létesítésének előkészítését és megvalósítását végzi.

