Itt az első következménye a budapesti repülőtér felvásárlásának?

Fejlesztési stratégiájuk részeként az Airport Service Budapest Zrt. (AS Budapest) és a Menzies Aviation egyesítik erőiket, hogy egy vállalatként biztosítsanak földi kiszolgálást, árufuvarozási és lounge szolgáltatásokat a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. A tranzakciót az illetékes versenyjogi hatóságnak jóvá kell hagynia - áll az AS közleményében.

A tranzakció révén az AS Budapest tulajdonjogot szerez a Menzies Aviation Hungary Kft.-ben (továbbiakban a „Társaság”). Az ügylet magában foglalja az AS Budapest szerződéseinek és eszközeinek átruházását a Társaságra, illetve a jelentős tapasztalattal rendelkező szakemberek átvételét is.

Fotó: AS

Az AS Budapest több nagy légitársaság földi kiszolgálója a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. Tevékenységi körébe tartozik az utas-, légiáru- és repülőgép-kiszolgálás, valamint repülésbiztonsági és egyéb reptéri szolgáltatásokat is ellát, például a Skycourt Lounge üzemeltetését.

A Menzies Aviation Hungary Kft. szintén hosszú múltra tekint vissza a földi kiszolgálás terén, komoly ügyfélkörrel és erős nemzetközi háttérrel rendelkezik anyavállalata, a Menzies Aviation révén, amely a világ legnagyobb reptéri földi kiszolgálója az országok, repülőterek és repülőgépek számát tekintve.

Ezzel az ügylettel a Társaság célja, hogy hatékonyabb és versenyképesebb szolgáltatásokat nyújtson, valamint növelje a Budapestre érkező utasok kényelmét és elégedettségét.