Jól fial Lázár János uradalma: megtizenkétszerezte nyereségét a mezőhegyesi ménesbirtok

Az állami mintagazdaság 2019-ben 4,9 milliárd forint árbevételt ért el, 2020-ban pedig 7,7 milliárd forintra ugrott a forgalom, ami akkor az utóbbi évek rekordjának számított. Ha a 2021-es számokat nézzük, elmondható, hogy tovább szárnyalt a Lázár János felügyelete alatt álló mintagazdaság. Járvány és háború ide vagy oda:

„A koronavírus miatti járványügyi helyzet, valamint az orosz-ukrán háborús konfliktus kockázatot és bizonytalanságot jelent a jövőre nézve, de jelenleg nem érinti olyan mértékben a folyamatos működés biztosításához szükséges anyagbeszerzéseket, szolgáltatások igénybevételét, valamint a szükséges belső emberi erőforrás biztosítását, hogy vállalkozás folytatását a Társaság vezetése ne látná biztosítottnak” – olvasható a tavalyi év beszámolójának kiegészítő mellékletében.

Fotó: Bánkuti András

A konszolidált, csoportszintű beszámoló szerint a nettó árbevétel 8 milliárdra gyarapodott, miközben a korrigált adózott eredmény 30 millióról 375 millióra hízott.

A társaság fő tevékenységi körei 2021-ben nem változtak, ezek:

a szántóföldi növénytermesztés,

az állattenyésztés,

a vetőmag-feldolgozás,

a mezőgazdasági szolgáltatás,

a mezőgazdasági termék-felvásárlás és -kereskedelem,

valamint az erdő- és vadgazdálkodás.

12 milliárd állami tőkeemelés után a cég saját tőkéje 37 milliárdról 50 milliárdra nőtt 2021-ben.

„Az állam négy év alatt 44 milliárd forint tőkét biztosított a Társaság számára, hogy egyrészt pótolja az elmúlt évtizedek gazdálkodása alatt elmaradt, egyébként szükségszerű beruházásokat, biztosítsa a mezőhegyesi szakmai oktatás megfelelő körülményeit a térség megváltozott munkaerő piaci igényeihez igazodva, valamint újból megteremtse a tradicionális mezőhegyesi lótenyésztés infrastrukturális alapjait” – áll a kiegészítő mellékletben.

Ahogy honlapjukon is írják, a ménesbirtok jogelődje az 1784-ben alapított Mezőhegyesi Ménesbirtok, amely nemcsak Magyarország, hanem Európa legrégebbi állami birtoka. A ménesbirtok 2016-ben került ismét állami kézbe, majd 2018-ban Orbán Viktor miniszterelnök Lázár Jánost jelölte ki a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. által ellátott állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztossá.

A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. részvényei tavaly tavasszal a Jövő Nemzedék Földje Alapítványhoz kerültek: tangazdaság legelőit, erdeit, szántóit az alapítvány vagyonkezelésébe adta az állam. Az alapítványt végül tavaly októberben jegyezték be.

Lázár még 2019-ben úgy nyilatkozott, öt éven belül az ország legjobb, tíz éven belül pedig Európa legjobb mezőgazdasági cégévé szeretnék tenni a mezőhegyesi komplexumot. A tervek szerint csaknem háromezer négyzetméteres sportcsarnok is ékesíti hamarosan a birtokot. Új saját iskolaépület is létesült, tavaly szeptemberben már ott indult az oktatás. Továbbá átépítik Mezőhegyes egyetlen szállodáját, a Hotel Noniust is, a tervek szerint az év végére készülhet el a felújítás. A fejlesztésekről bővebben itt írtunk.