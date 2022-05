Jól futott a TV2 szekere is, 3,4 milliárdos nyereséggel zártak tavaly

A TV2 Média beszámolója szerint a csoport mintegy 48,9 milliárd forintos árbevétellel és 3,4 milliárd forint adózott eredménnyel zárta 2021-es pénzügyi évét a TV2 Média Csoport Zrt. Az árbevétel hat százalékkal nőtt az előző évhez képest, míg a nyereség megközelítette a 2020-as szintet. A piacvezető hazai televíziós társaság stabil eredményében komoly szerepet játszott a disztribúciós bevételek emelkedése, az elmúlt években végrehajtott költséghatékonysági intézkedéssorozat, illetve a vállalat finanszírozási hátterének restrukturálása.

A TV2 Média Csoport Zrt. éves rendes közgyűlése elfogadta a társaság 2021. évre vonatkozó, könyvvizsgáló által auditált pénzügyi beszámolóját. A hazai tulajdonú médiavállalat sikeres, a 2020-ashoz hasonló üzleti évet zárt 2021-ban: az árbevétele megközelítette a 49 milliárd forintot, amely több mint 6 százalékkal haladja meg az előző évi bázisidőszak értékét.

A TV2 Csoport adózott eredménye 2021-ben 3,4 milliárd forint volt, hasonló szintű, mint a 2020-as 3,9 milliárd forint. A továbbra is magas szintű eredményességben komoly szerepet játszott a cégcsoportnál az elmúlt években végrehajtott költséghatékonysági intézkedéssorozat. Az emelkedő bérköltségek és a kihívásokkal teli munkaerőpiaci környezet mellett is kiemelt prioritás volt a TV2 Csoportnál 2021-ben, hogy megőrizze a munkahelyeket, amit sikerült is megvalósítani: a 2020-as évhez hasonlóan 2021-ben is átlagosan 356 kolléga dolgozott a csoportnál teljes munkaidőben.

„A tavalyi évet még erőteljesen meghatározta a koronavírus-járvány és annak gazdasági hatásai, a második félévben ugyanakkor már a fellendülés egyértelmű jeleit tapasztaltuk. A kihívások ellenére 2021-ben is jelentős szakmai sikereket tudtunk elérni az eredményes gazdálkodásunkra, illetve a csoportnál felhalmozódott tudásra építve. Így az év során sikeresen folytatódott a Planet TV integrálása a TV2 Csoport működésébe, megerősítettük a kábelportfóliónkat, miközben a TV2 Play streaming szolgáltatásunk bevezetésével elkezdtük kiépíteni az új, digitális lábunkat”

– nyilatkozta Vaszily Miklós, a médiavállalat elnöke.

„Kifejezetten sikeres évünk volt tavaly: egyhuzamban 2021 volt a második év, amelyben a TV2 volt a legnézettebb csatorna a 4+, illetve a 18-49 éves korosztályokban Magyarországon, miközben a TV2 Csoport teljes csatornaportfóliója is megtartotta vezető szerepét mindhárom kiemelt célcsoport tekintetében [a teljes napra vonatkozó live+as live adatok alapján]. 2021-ben gyakorlatilag minden hazai gyártású műsorunk visszatért a képernyőre. A 2021-es év kiemelt sikerének tartjuk a TV2 streaming szolgáltatásának, a TV2 Play-nek az elindulását, amely egy év alatt egy jól meghonosodott VOD platformmá, valamint pénzügyileg is profitábilissá vált. Mindez számomra azt mutatja, hogy jó stratégiát követtünk azzal, hogy a hagyományos televíziós kínálatunk fenntartása és erősítése mellett egy felhasználóbarát és emberközeli digitális platformot is építettünk”

– tette hozzá Pavel Stanchev, a TV2 Csoport vezérigazgatója.