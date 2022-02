Két cégét is kihagyta vagyonnyilatkozatából a fideszes honatya

Az országgyűlési képviselők egy része jól fizető munkája, illetve esetleges egyéb, jövedelemmel is járó pozíciója mellett vállalkozni is szeret. A 199 honatya közül számításaink szerint 47-en cégtulajdonosok is – legalábbis vagyonnyilatkozataik szerint. Ilyen téren a legaktívabbak a fideszes képviselők, a frakció 133 tagjából 30-an cégtulajdonosok is egyben.

Az adatokban nem egyszerű kiigazodni, hiszen azokat nem kereshető formában, hanem képként beszkennelt, általában kézírással kitöltött dokumentumok formájában töltik fel az Országgyűlés honlapjára, ráadásul még letölteni is egyesével kell őket. Ennek ellenére már az első átnézéskor feltűnt, hogy szokatlanul sok változás történt a vagyonnyilatkozatok ezen részében a tavalyiakhoz képest, ezeket foglaljuk össze ebben a cikkben.

Bajkai István: információ-technológiai tanácsadásra nyergelt át

Mint arról korábban hírt adtunk, a gyakran az Orbán-család ügyvédjeként is emlegetett Bajkai István tavaly novemberben kiszállt Archeon Rendezvényszervező Kft-ből, amely immár felesége, Bonnyai Apolka kizárólagos tulajdonában van. Mindez egyébként azok után történt, hogy nyáron megírtuk, 90 millió forintos támogatást kapott az Archeon Kft. az Emberi Erőforrások Minisztériumától.

Bajkainak azért maradtak érdekeltségei, 100 százalékos tulajdonában van az Aponius Kft., amely 2020-ban igen jól teljesített, a 2019-es 96 milliós bevétel után 2020-ban már 577 milliós nettó árbevételt könyvelhetett el, 58 millió forintos adózott eredménnyel.

Bajkai ezen felül immár egy 2021 májusában alapított cég, a Hiperit Zrt. részvényeinek 25 százalékos tulajdonosának is mondhatja magát, az 5 millió forint jegyzett tőkével rendelkező vállalkozás főtevékenységként információ-technológiai szaktanácsadást végez, érdemes lehet majd figyelni, milyen sikerrel.

Ha a képviselő eddigi eredményeit nézzük, szinte borítékolható a sikeresség, Bajkainak ugyanis vagyonnyilatkozata alapján nem megy rosszul, 15 millió forint készpénz mellett van 139 millió forint kintlevősége is, nemesfémben 65 millió forintos vagyona van, de a kulturális értékeket is gyűjti: 3000 darabos könyv-, illetve 2700 darabos CD-gyűjteményt is feltűntetett nyilatkozatában.

Bánki Erik: két céget kihagyott a nyilatkozatából

A szintén fideszes képviselő sok különböző területen is aktív: a vagyonnyilatkozatában feltüntetett cégek közül a BA-Agrár Kft. mezőgazdasági területen működik, a Bábamad Kft. saját tulajdonú ingatlan adásvételével foglalkozik, de a Pannon PR 2020 Kft. formájában kommunikációs tanácsadó vállalkozása is van, ez 2020-ban 88 millió forintos árbevétel mellett 64 milliós profitot realizált, miközben a BA-Agrárnak is jó éve lehetett, hiszen 57,6 milliós EU-s támogatást kapott tavaly áprilisban.

Nem csoda, ha egy kicsit bele is zavarodott az ügyeibe a képviselő, aki két cégét is elfelejtette feltüntetni a nyilatkozatában. Mint korábban megírtuk, Bánki tavaly márciusban létrehozta szentlőrinci székhellyel az Ormánsági Öntöző Kft.-t a cégforma esetében érvényes legkisebb kötelező összegű jegyzett tőkével, 3 millió forinttal. Főtevékenységként gabonaféle, hüvelyes növény, olajos mag termesztésével foglalkozik, de mellette bejegyezték még a növénytermesztési szolgáltatást, valamint a víztermelés, -kezelés, -ellátás tevékenységet is. Bánki Erik azonban nem egyedüli és nem is közvetlen tulajdonosa a cégnek, neki - pontosabban a BA-Agrár Kft.-nek - csak 40 százalékos tulajdonrésze van a cégbíróságra leadott papírok szerint. A többségi tulajdonos a szintén mezőgazdasági területen tevékenykedő Szentlőrinci Szolanum Kft.

A cégalapítás után két hónappal később egy frissen létrehozott cégben vásárolt magának tulajdonrészt. A Bogádagro Kft.-t négy magánszemély alapította még tavaly novemberben, idősebb és ifjabb Fábos Pál, Mukliné Fábos Magdolna és Esküdt Béla Nándor. Utóbbi 25 százalékos részét vásárolta meg Bánki Erik 2021. május 20-án.

Ezekről az ügyletekről nem esik szó a vagyonnyilatkozatban, ám ott szerepel egy Agro Future nevű cég is, ennek viszont a hazai cégadatbázisban nincs is nyoma, ami nem meglepő, mivel határainkon túl tevékenykedik.

Bánkinak egyébként cégei mellett 100 milliós részvényvagyona, egy 400 ezer eurós életbiztosítása, 4 millió forint készpénze van többek közt, de 534 milliós hiteltartozása mellett még magánszemélyekkel szemben fennálló, 50 millió forintos tartozása is van.

Csenger-Zalán Zsolt játékgyártásba kezd

A szintén a Fidesz frakcióját erősítő képviselő párttársaihoz képest még kezdő az üzleti életben, csak néhány hónapja, 2021 novemberében szerzett 40 százalékos tulajdonrészt a Dynamics Invest Kft-ben, amelynek 2017 óta nincsen elérhető pénzügyi eredménye, de azelőtt se volt túlságosan aktív. Főtevékenysége pedig nem mindennapi: játékgyártás. Ráadásul a cégkivonat szerint 2021. szeptembere óta végrehajtás van a folyamatban a céggel szemben - ezt követően szállt be Csenger-Zalán Zsolt.

Gelencsér Attila: eladás és végelszámolás

Nagyobb mozgás volt a megint csak a Fidesz-frakcióban ülő Gelencsér Attila cégei környékén. A honatya tavaly megvált MAZA Tészta Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-ben fennálló részesedésétől, a Pannon Fűszért Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. pedig 2021. január 1-jével végelszámolás alá került. Megmaradt cége, a BB Kapos Kft. 2020-ban 102 milliós árbevétel mellett 1,6 millió forintos adózott eredményt hozott.

Kerényi János: bővülő portfólió

A szintén fideszes képviselő két korábbi vállalkozása, a Dentál Stúdió Kft. és a Sky Café Kft. mellé szerzett 24 százalékos tulajdonrészt az Airport Estate Vagyonkezelő Zrt-ben, az 5 millió forint jegyzett tőkéjű társaság 2020-ban 3,7 milliós árbevétel mellett 2,8 millió forint nyereséget könyvelhetett el. A csővári székhellyel rendelkező cég főtevékenysége saját tulajdonú és bérelt ingatlan bérbeadása és üzemeltetése.

Ritter Imre: három céget eladott, de így is sok maradt még

A nemzetiségi képviselő vagyonnyilatkozatában négy cég is szerepel: ezek közül a Treier és Ritter Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. (egyébként a képviselő „és” nélkül, pontatlanul írta a nevet) a zászlóshajó 70 milliós árbevétellel, 1,3 milliós adózott eredménnyel, de ott van még az 5Ritter Kereskedelmi Kft., a Ritter & Ritter Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., illetve a 2 Ritter Szolgáltató Kft. is.

Tavaly azonban így is három cégtől búcsúzott el: májusban adhatta el a Ritter Immobilien Vagyonkezelő Kft-ben meglévő tulajdonrészét az Energosun Investment Zrt-nek, novemberben pedig a PanXprt Kft-ből szállt ki, egy korábbi cégéhez, a Lébetra Kft-hez pedig most már csak „nem hatályos kapcsolat” fűzi a cégnyilvántartás szerint.

Riz Gábor: végelszámolja egyetlen cégét

A fideszes képviselőnek nem jött be annyira a vállalkozói lét, OKT-FORM Gazdasági Tanácsadó és Oktató Betéti Társasága tavaly októberben végelszámolás alá került. Azért a képviselői és az ITM-nél betöltött miniszteri biztosi pozícióból származó jövedelme mellett némi tartalékot is fel tudott halmozni, állampapírban, részvényben és befektetési jegyben összesen 38 millió forintos vagyont vallott be, tartozása pedig egyetlen fillér sincsen.

Sneider Tamás: üdültetéssel fog foglalkozni

A Jobbikból kilépett, most független országgyűlési képviselő talán már a parlamenten kívüli életre is készül, ugyanis tavaly májusban 50 százalékos tulajdonosként mátraszentimrei székhellyel alapította meg a Szent László Residence Kft-t, amely főtevékenységként üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatást végez, de állattenyésztés és növénytermesztés is szerepel tevékenységei között. A cég 2021 decemberétől 68 millió forint jegyzett tőkével rendelkezik, ám a honatyának semmilyen egyéb vagyona vagy megtakarítása nincs, ellenben 12 millió forint babaváró hitele van (szerk: ez feltételezhetően elírás lehet, hiszen a babaváró kölcsön maximuma 10 millió forint), illetve magánszemélyeknek is tartozik 2 millió forinttal.