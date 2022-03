Két nagy stadion is kijönne abból, amennyivel az adóhatóságnak tartoznak

Bő egy hónapja tette közzé a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a nagy összegű adóhiánnyal rendelkezők 2021-es, magánszemélyeket és cégeket egyaránt tartalmazó listáját, melyre kicsit több mint 10 millió forinttal lehetett felkerülni. A 80-as lista legvégén álló magánszemély ugyanis 10 104 119 forintos adótartozást halmozott fel.

Ez azonban bár tetemes összeg, valójában az adósoknak a megállapított adóhiánynál jó eséllyel többet kellene fizetnie az adóhatóságnak. Erre ugyanis még rárakódnak a késedelemből eredő pótlékok, bírságok, késedelmi kamatok és értelemszerűen minél régebbi az alaptartozás, annál jobban nő a ténylegesen fizetendő összeg.

A lista utolsó helyén álló hajdúsámsoni magánszemély 10,1 milliós megállapított adóhiányánál kétszer többet, 20,6 millió forintot kellene elutania a NAV-nak a tartozás rendezése esetén.

22 milliárdot kellene befizetnie 80 szereplőnek a NAV-hoz. Fotó: depositphotos 22 milliárdot kellene befizetnie 80 szereplőnek a NAV-hoz. Fotó: depositphotos

Ennél az összegnél lényegesen több kellett ahhoz, hogy valaki az adósok listájának első helyén találja magát. A NAV adatai szerint az érdi székhelyű IDT Logistic Group Zrt. 2,6 milliárd forintnyi adótartozást halmozott fel, mely a jogkövetkezmények miatt 5,4 milliárd forint ténylegesen fizetendő elmaradást jelent.

A lista második helyéhez már egy nagyságrenddel kisebb tartozás is elegendő volt, amit a budapesti székhelyű Kerek Szerencse Kft. szerzett meg 635 milliós tartozással. A jogkövetkezmények miatt a fizetendő összeg ennek duplája, 1,2 milliárd forint már. Vélhetően jóval régebb óta görgeti maga előtt az adósságát a szintén budapesti Ashdod Trade Kft. A megállapított adóhiány ugyanis majd' 610 millió forint, ám a jogkövetkezmények miatt megállapított összeg jóval magasabb a második helyen álló cég kötelezettségénél, 1,65 milliárd forint.

Egészen friss cég a rekorder

A legnagyobb adótartozással rendelkező IDT Logistic Zrt. nem tekint vissza nagy múltra, hiszen 2019-ben alapították, aminek fényében kifejezetten furcsa kevesebb mint 2,5 év leforgása alatt 2,6 milliárdos tartozást hoztak össze.

A cég alapvetően textil-nagykereskedelemmel foglalkozik a cégkivonat szerint, de mellette raktározással, tárolással, textilszövéssel, műszaki textiláru gyártásával és közúti áruszállítással is foglalkozhat.

Többségi tulajdonosa Vörös Péter Mihály, akinek az Opten adatbázisa szerint volt egy solymári cége is, a Red Wood Kft., mely jelenleg kényszertörlési eljárás alatt áll, melyet 2019. januárjában indítottak el. Hasonló sorsra jutott az IDT Logistic korábbi leánycégei is: az ENDUP 191129 Goldenlines Kft. esetében 2020. májusában rendelték el a kényszertörlési eljárást - a cég mindössze másfél hónapig volt az IDT tulajdonában 2019 októberében. A másik ugyanabban az időszakban birtokolt egykori leánycég az ENDUP 191129 Whitegreen Kft., mellyel szemben 2020. novemberében indult kényszertörlési eljárás.

Mindenesetre az IDT Logisticnek létrehozása óta folyamatosan meggyűlt a baja az adóhatósággal. Már az alapítása és bejegyzése utáni második hónapban megindult egy végrehajtási eljárás, amit néhány után rendeztek is. Ezt pedig folyamatosan újabbak követték. 2018 őszén pár hónapig az áfa-bevallást be nem nyújtók táborát gyarapította a cég, majd 2021. májusában is listára került egy hónapra, 2021. szeptembere óta pedig állandó szereplője. A NAV a céggel szemben idén januárban elindította a végrehajtási eljárást is, miután törölte a cég adószámát.

Az IDT 2020-ra az éves beszámolóját sem adta le, viszont a 2019-es törtévre vonatkozó dokumentumok elérhetők az Igazságügyi Minisztérium oldalán. A 2019. szeptemberében alapított cég nagyot robbantott már az első hónapokban. 1,5 milliárd forintos árbevételt könyvelt el, igaz, ennek nagy részét el is költötte anyagjellegű ráfordítás címén. A végén 36,1 milliós profit maradt. Emellett a mérlegben is találni érdekességet: 1,4 milliárd forintos követelése keletkezett és már 2,2 milliárd forintos kötelezettséget tartott nyilván és 714 millió forint értékű készlettel rendelkezett.

Nagy hasonlóságot mutat az IDT Logistic-kel a második helyre került Kerek Szerencse Kft. is. A ruházati kiskereskedelemmel foglalkozó céget 2019. szeptemberében alapították és egy ázsiai magánszemély a tulajdonosa, akinek emellett még 7 cég van a nevén. Ezek közül öt esetében kényszertörlési eljárás van folyamatban, egynél bírósági végrehajtás indult, egyet pedig hivatalból töröl a hatóság. Gazdasági tevékenységéről nem lehet információhoz jutni, tekintve, hogy alapítása óta egyetlen beszámolót sem adott le a cég.

A harmadik helyen álló Ashdod Trade Kft. kicsit nagyobb múltra tekint vissza a korábbi társaságoknál, hiszen 2018. szeptemberében hozták létre. Főtevékenysége vegyestermékkörű nagykereskedelem, törzstőkéje a Kft.-k esetében előírt kötelező minimum, 3 millió forint. A cég rövid története ellenére számos tulajdonost "megemésztett" már: egy gödöllői magánszemély alapította, ezután egy budapesti lakosé lett, majd tavaly januárban kínaiakhoz került pár hónapra, majd 2021. áprilisában egy hidasi lakos lett az egyedüli tulajdonos. Az Opten adatbázisa szerint a problémák is ezután kezdődtek igazán, 2021. májusában megindították az első végrehajtási eljárást a cég ellen, novemberben a másodikat - ezek még jelenleg is hatályos eljárások -, 2022. februárjában pedig újabb eljárás indult. 2021. decemberében végelszámolással elkezdődött a cég megszüntetése.

A cég szekere látványosan robogott előre: a 2019-es 1,1 milliárdos árbevétel után 2020-ban több mint 5 milliárd forint folyt be a kasszába. Igaz, ezzel ellentétesen alakult a vállalkozás profitja. Míg 2019-ben 6,8 millió forint plusz maradt a cégben, addig tavaly az ötször nagyobb bevételből "sikerült" több mint félmilliárdos veszteséget összehozni.

Mennyit vesznek ki az államkasszából?

Az adóhatóság 80-as listáján szereplő cégek és magánszemélyek összesen 13,8 milliárd forint adótartozással rendelkeznek, a megállapított jogkövetkezmények miatt a befizetésre váró összeg 22,4 milliárd forintra rúg.

Jól mutatja az összeg nagyságát, hogy ennyi pénzből