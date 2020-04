Kkv-program: Életben maradni és újraindítani a céget

A koronavírus világszerte és hazánkban is megálljt parancsolt a gazdaságnak. Szektorok, ágazatok, tevékenységek kényszerültek azonnali leállásra. A döbbenet és bénultság után a kkv-k azonnali cégmentő intézkedésekbe fogtak. A Piac & Profit – BKIK Cégmentő című élő videókonferenciáján, április 29-én az összes, azonnal és a közeljövőben igénybe vehető külső segítséget részletesen megismerhetik a döntéshozók.

A Piac & Profit – BKIK élő videókonferenciája visszaadja a konferencia élményét, a közvetlen konzultációs és kapcsolatteremtési lehetőséget is úgy, hogy a résztvevők nincsenek jelen. A regisztrált, bejelentkezett résztvevők aznap és még 6 napig visszanézhetik a konferenciát, s személyesen konzultálhatnak a szakértő előadókkal.

A videókonferencián szó lesz a kamat- és garanciatámogatott hitelek felvételének részleteiről, az új pályázatokról, az MNB Hajrá címen újraindított 0-kamatozású hitelekről. Jótanácsok hangzanak el az adózási kötelezettségek könnyítéséről, a munkaügyi jogszabály-változások adta mozgástérről, a bértámogatások, tb-elengedésekről, valamint a szerződések újra tárgyalásának megoldásairól a vis maior miatt. Sokat tanulhatnak a cégek egymástól is. Betekintést nyerhetünk mások gyakorlatban már igazolt túlélési megoldásaiból is. 15 előadó, téma és előadás várja a regisztrálókat.

Az már kiderült a kormány gazdaságvédelmi akciótervéből, hogy ingyen pénzre nem számíthatnak a gazdaság szereplői. Minden támogatás, részletfizetés, moratórium, fizetési könnyítés, kedvezményes hitel, munkahelyvédelmi és bértámogatási intézkedések, NAV-adószabály-lazítások ideiglenesek, s a vészhelyzet vége után kell az árat megfizetni. Azt csak akkor sikerül, ha talpra tud állni a cég újra, s ismét meg tudja termelni a költségeit, beleértve a kiesett több hónap veszteségét is.

