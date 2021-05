Követeléseik közel felét üthetik bottal az állam egykori bankjának hitelezői

Gróf Széchenyi Istvánhoz és a Széchenyi-családhoz kötődő könyvekre, iratokra és képekre lehetett ajánlatot tenni hétfő délig online, az Elektronikus Értékesítési Rendszeren. A számos kézirat, könyv, kotta, úgynevezett kisnyomtatvány, akvarell, metszet, fotó és alaprajz védett gyűjteményként a Széchenyi-hagyaték része, amely – nomen est omen – a Széchenyi Kereskedelmi Bank tulajdonát képezi. E hitelintézet azonban felszámolás alatt áll, amelyet a Magyar Nemzeti Bank (MNB) fel- és végelszámolásokra szakosodott cége, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (PSFN) folytat le. Ebből kifolyólag a fenti tárgyakat a PSFN bocsátotta árverésre, hogy az abból esetlegesen befolyó pénzeket is a hitelezői igények kielégítésére fordítsa. Bár az 56 darabból álló kollekció értékét a felkért szakértő 50 millió forintra becsülte, a harmadik körben indult licit ennek a feléről, 25 milliós kikiáltási árról kezdődött. S ott is maradt, mivel ezen az árszinten érkezett be az egyetlen ajánlat, amelynek kiértékelése cikkünk megjelenésekor még tartott.

Az árverés apropóján utánanéztünk, hogyan is áll a kacskaringós előéletű Széchenyi Kereskedelmi Bank felszámolása, mennyi pénzt sikerült visszaszereznie eddig a PSFN-nek, s mennyire van még esély.

Kezdjük egy kis múltidézéssel. A Széchenyi Bank jogelődjének már a megalakulása sem tekinthető szokványosnak. Az SPE Bankot ugyanis 2008 áprilisában – tehát kevesebb, mint fél évvel a világot súlyos pénzügyi, majd világválságba döntő Lehman Brothers-csőd előtt – 2 milliárd forintos jegyzett tőkével indította útjára egy Kajmán-szigeteken bejegyzett társaság, az SPCP Hungarian Holdings Ltd., mely tulajdonosi köréről a nyilvánosság semmit nem tudhatott meg. Akkor még ilyen, a világ eldugott részeiben lévő cég mögé bújtak azok, akik nem szerették volna felfedni a kilétüket, ma már e célra magántőkealapokat használnak – de ez egy másik történet.