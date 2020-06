Közel 10 milliót bukott havonta Vajna Tímea étterme a járvány miatt

A koronavírus miatt bekövetkezett márciusi leállás óta havonta közel 10 millió forintot bukott Vajna Tímea étterme, a Nobu, írja a Blikk.

Azért ilyen hatalmas léptekű az összeg, mert az üzlethelyiség bérleti díja is igen magas az Erzsébet téri Kempinski Hotelben működő vendéglőnek, ráadásul a profi konyhai csapat bérét is állni kell.

Az étterem normál helyzetben egyébként nagyon jól muzsikál, tavaly 1,3 milliárdos bevételt hoztak össze.

A kényszerű bezárás után a Nobu is átállt házhozszállításra, most pedig, az enyhítés után ők is újranyitottak, de a régi forgalom valószínűleg még jó ideig nem áll vissza itt sem, mert a vendégek még tartanak a vírustól.

Vajna Tímea fánkozója, a 2016. októberében nyitott Mr. Funk nem élte túl a koronát, áprilisban jelentették be, hogy végleg bezárnak.