Lecserélték a könyvvizsgálót is az állami felügyelet alá vont Kartonpacknál

Helyette a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft-t bízta meg a feladatokkal, ám ez a megbízás is csak határozott időre szól, mégpedig a 2019-es egyedi és konszolidált éves beszámoló elfogadásáig.

Most újabb jelentős döntés született, amiről a társaság a Budapesti Értéktőzsde honlapján jelentetett meg tájékoztatást. A társaság irányításáért felelős kormánybiztos április 30-án hozta meg határozatát, melynek értelmében ugyanezzel a dátummal, tehát

Alig pár hete annak, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel április 17-én azonnali hatállyal állami felügyelet alá vonták a debreceni székhelyű Kartonpack Nyrt.-t. Mint arról beszámoltunk, szinte a felügyelet alá kerülés után azonnal leváltották a társaság fő tisztségviselőit is. A kinevezett kormánybiztos, Juhász Edit a társaság valamennyi igazgatósági tagját, felügyelőbizottsági tagjait, valamint auditbizottsági tagjait azonnali hatállyal visszahívta tisztségükből.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!