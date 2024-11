Leszállt az RTL-es vezetők luxusgépe Ferihegyen, megdöbbentő dolog történt

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

A magyar kormány fellépésére válhatott meg az RTL egyik vezetőjétől - erről tanúskodik egy most előkerült beszélgetés.

Az eset miatt a Media1 hivatalos panaszt nyújt be a rendőrségi intézkedés ellen, mivel úgy vélik, hogy az akadályozta a munkavégzést és sértette a sajtószabadsághoz fűződő jogaikat. Szalay Dániel az esetet követően hangsúlyozta, hogy a sajtó munkatársainak biztosítani kell a lehetőséget a munkájuk zavartalan végzésére, és az ilyen jellegű intézkedések komoly aggályokat vetnek fel a sajtószabadság gyakorlati érvényesülésével kapcsolatban.

Hétfő reggel 11:16-kor landolt a Ferihegy 1-es repülőtér mellett található kisgépes terminálnál (General Aviation Terminal, GAT) az a magángép, amelyet gyakran használ Thomas Rabe, az RTL Csoport és a Bertelsmann Group vezérigazgatója. A gép fedélzetén Elmar Heggen, az RTL Csoport operatív igazgatója és vezérigazgató-helyettese, valamint több más RTL-es vezető is jelen volt. A delegáció érkezésének célja egy vezérigazgatói találkozó volt az RTL Ligetben, az RTL Magyarország új székházában, ahol az elmúlt negyedév eseményeit vitatják meg, írta meg a Media1 .

A rendőrök is elismerték, hogy az újságíró nem kövtett el szabálysértést.

