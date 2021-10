Logikus lépés, de még tabu: exportálhatók-e a topligás futballmeccsek?

Tizenhárom éve, 2008-ban vetődött fel először a „39. forduló” terve az angol labdarúgásban: egy külföldön megrendezett játéknapé, mely mind a csapatoknak, mind a Premier League-nek plusz bevételi forrásokat nyithatna meg más, elsősorban tengerentúli országokban. Richard Scudamore, a PL akkori ügyvezetője azt mondta, a klubok benne lennének az ötletben, ám a szurkolók, a média, a sportdiplomácia és a politika világa egyaránt ellenezné a tervet, ezért annak megvalósítása egyelőre nem reális. A 39. forduló ötlete azóta is időről időre felvetődik, most szeptemberben is megtörtént ez, amikor a The Athletic arról írt, a Premier League „jelentőségteljes meccseket” vinne külföldre. A liga gyorsan leszögezte, nem bajnokikról van szó, de az igaz, hogy a Premier League vizsgálja, miként tudna „lukratív, új, külföldi piacokat” felkutatni. A PL-egyeztetések még korai fázisban vannak, de a liga és klubjai érdekei egybeesnek: még több bevételt szerezni, kipótolva a koronavírus-járvány ütötte lyukakat.

A tengerentúl varázsa

A The Athletic szerint a Premier League a következő tengerentúli piacokban látja a legnagyobb növekedési lehetőséget: Egyesült Államok, Kína, India, Brazília és Indonézia. A világ hat legnépesebb országából az az öt, melyben óriási a labdarúgás követőtábora és a Premier League, illetve csapatai népszerűsége. A marketingben és a márka külföldi kiterjesztésében élen járó PL csapatai már jó ideje alaposan kihasználják a nyári felkészülési időszakot: általában az Egyesült Államokban és Ázsiában turnéznak, kapcsolatot teremtenek a helyi (gyakran hatalmas) szurkolótáborral és persze bezsebelik a jelentős túrapénzeket, mint a futballhőskor csapatai. A legutóbbi, járvány által még nem érintett évben (2019) a Manchester United közel 13 millió fontot kasszírozott (ennyi volt idén Cristiano Ronaldo átigazolási díja is, amit a Juventusnak fizetett ki a klub).