Magyar startup győzedelmeskedett a Get in the Ring regionális döntőjén

Klímaváltozás, fenntarthatóság, ESG – ezek jegyében zajlott a régió legnagyobb startup networking eseménye, az MFB Csoporthoz tartozó Hiventures által életre hívott Regional Startup and Innovation Day, amelyen neves iparági és klímaszakértők adtak elő, és ahol kihirdették a Get In The Ring! nemzetközi pitchpárbaj győztesét, valamint első ízben ítélték oda a Best Impact Awardot, amely a tevékenységével mérhető társadalmi, környezeti vagy fenntarthatósági hatást gyakorló startupot díjazta – olvasható az esemény sajtóközleményében.

A Haris Digital IoT megoldásával az ipar bármely szereplője növekedést érhet el

A mintegy 340 startupper és 100 befektető részvételével tartott esemény második felében hirdettek győztest a Get in the Ring! startup verseny regionális döntőjén, amelyen ezúttal egy magyar startup győzedelmeskedett. A Haris Digital alapítója, Perecz Péter szerint a felhasználóbarát és költségkímélő termelési folyamatoptimalizáló mobilalkalmazássukkal győzték meg a zsűrit, amiért potenciális finanszírozást és belépőt nyertek a 2022-es Global Get in the Ring! döntőre. A magyar startup a tavalyi évében jól szerepelt versenyeken: harmadik helyet szerezték meg a SelectUSA Investment Summiton, Amerika egyik legrangosabb startuprendezvényén, legutóbb pedig egy magyar seregszemlén, az iPonNovation versenyen kerültek döntőbe.

Amerikában is komoly bázisa van a magyar startupnak

A Haris Digital egy 2018-ban alapított magyar startup, magyarországi és kaliforniai jelenléttel. A cégbe a Vespucci Partners budapesti székhelyű, magyar-amerikai hibrid modelljéről ismert kockázati tőkealap-kezelő fektetett be, akik elsősorban magvető és növekedési fázisban lévő, innovatív startupokat keresnek a régióban. „Őszintén hiszem, hogy a Vespucci Partners-szel együtt világszínvonalú csapatot alkotunk” – mondta korábban Perecz Péter alapító, aki hozzátette, a tőkealap szakemberei irányt mutatnak az általuk képviselt magyar-amerikai hibrid modell irányába, ezen túl pedig befektetéssel, valamint okostőkével is támogatják őket.

A vállalkozás megoldása gyártás-digitalizációval foglalkozik. Gyakorlatilag egy 24 órán belül installálható, precíz és pontos megoldást fejlesztettek, amely bármilyen gépet, berendezést képes „felokosítani”, aminek köszönhetően azok akár 15 perc alatt hasznos információval szolgálnak a gyártó vállalatok számára. „Már eddig is jelentős számú ügyfélnek segítettünk itthon, a CEE régióban, az USA-ban és Indiában, így a tapasztalataink és a visszajelzések alapján azt mondhatom, hogy az ügyfeleink 20-30%-os növekedést értek el a teljes eszközhatékonyságban” – mondta Perecz Péter alapító.

Az ipar bármely szereplője foghat villanyszámláján

A megoldást egy pici szenzorként kell elképzelni, amelyet felhelyeznek a gép egy adott pontjára, ami elkezdi számolni a rezgés és mozgásadatokat. Az úttörő jellege abban áll, hogy olyan IoT (Internet of Things) szenzorokkal és AI (Artificial Intelligence) alapú algoritmusokkal méri fel a gépek termelését, amely azonnali digitálisan rögzített információvá alakítja a gépek rezgéseit, mozgásait. A Haris Digital IoT megoldásával az ipar bármely szereplője növekedést érhet el teljes eszközhatékonyságban.

Az MVM az energetikai innováció mögött áll

Az MVM által szponzorált elismerés kapcsán Bertalan Zsolt, az MVM Zrt. csoportszintű technológiai és innovációs igazgatója a Hiventures közleménye szerint elmondta: „A fenntartható fejlődés manapság az egyik legtöbbet emlegetett téma. Ez az MVM Csoportnál sincs másként: az energetika világában ez éppoly fontos, mint az élet egyéb területein. Idei külső és belső innovációs eseményeink központjában is a fenntarthatóság áll. Napjainkban a fenntarthatóság nehezen képzelhető el innováció nélkül. Ezért cégcsoportunk a magyar startup ökoszisztéma elkötelezett szakmai támogatójaként keresi azokat a kreatív, ötlettel rendelkező szakembereket, akik a fenntarthatóság jegyében, az energetika területén szeretnének új termékeket, szolgáltatásokat fejleszteni. Az MVM Csoport széleskörű támogatással segíti a csapatokat, hogy az új innovatív ötleteket hozó startupok minden tudást és lehetőséget megkapjanak a cégcsoporton belül és ezáltal hosszútávú, gyümölcsöző együttműködések születhessenek.”