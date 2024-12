Magyarország is szerepet kap a nagy autóipari hadjáratban

A cég alkalmazottainak száma szeptemberben megközelítette az egymilliót. Szűken egy évvel korábban, 2023 végén kicsit több mint 700 ezren dolgoztak a BYD-nél. A vállalat állja a sarat az őrült kínai árcsökkentési versenyben. Hírek szerint ezt részben úgy éri el, hogy beszállítóit is áraik mérséklésére kéri.

A cég árbevétele már a harmadik negyedévben megelőzte a nagy rivális Tesla pénzügyi forgalmát. Az év első 11 hónapjában 3,76 millió autót értékesített a kínai márka. Ezen belül novemberben több mint félmillió akkumulátoros és konnektorból tölthető meghajtással rendelkező autót adott el. Az új autók 90 százaléka egyelőre a hazai piacon, Kínában talál gazdára. Az autógyártó nemrégiben jelentette be, hogy tökéletesítette konnektoros technológiáját. Ennek eredményként egyes autói teljesen töltött akkumulátorral és benzintankkal indulva elérhetik a 2100 kilométeres hatótávot, azaz megállás nélkül eljuthatnának Budapestről Moszkvába. Eközben az állami autóvásárlási támogatásoknak köszönhetőben Kínában novemberben rekordot döntött az autóértékesítés növekedése.

Az európai cégek komoly válságba kerültek, miközben a megerősödött távol-keleti cégek az itteni piacokból is szeretnének minél nagyobb szeletet kihasítani.

