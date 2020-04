Május 5-én újra kinyithat az IKEA

Legalábbis ezt közlik az átadópontjainál dolgozók az ott megjelenő, online vásárlók érdeklődésére. Lapunk megkeresésére a bútorcég hivatalosan annyit mondott: mérlegelik a lehetőségeket, de ha ki is nyitnak, mindenképpen számos egészségügyi intézkedést vezetnek majd be a munkatársaik és a vásárlóik védelme érdekében.

Az IKEA mindhárom magyarországi – kivétel nélkül Budapesten található – áruházában március 21-étől függesztette fel az áruházi vásárlást, mint honlapján akkor írta, további értesítésig. Annak ellenére, hogy e döntésével egyedül maradt, versenytársai – a Kika, a Möbelix, a Mömax és a Jysk – kivétel nélkül nyitva maradtak, természetesen a veszélyhelyzetben a kormány által megengedett idősávban, azaz reggel 8-től délután 3 óráig.

Ráadásul már akkor jelezte az IKEA, hogy a megnövekedett érdeklődés miatt az online rendelésben átmeneti szünetek előfordulhatnak. S így is lett. Mint arról beszámoltunk, rengeteg vásárolni szándékozó maradt hoppon, volt kénytelen szembesülni azzal a szöveggel, hogy megrendelését nem teljesítik, mivel az IKEA házhozszállítási kapacitása elérte a maximumát. De ahhoz is jókora szerencse kellett, hogy valaki saját maga elszállíthassa az áruházak raktáraiból, vagy az egységek előtt két helyen is – Budaörsön és Soroksáron – felállított csomagpontokról a kiszemelt portékát.

Kitisztul az ég? Kitisztul az ég?

Ezen áldatlan helyzet megváltozásának a reménye csillant fel tíz nappal ezelőtt, amikor az IKEA-boltok többségét birtokló Ingka Csoport vezetője a Reuters hírügynökséggel közölte, terveik szerint májusban megkezdik az európai üzleteik újranyitását. Igaz, arra nem tért ki, hogy pontosan hol és mikor.

A napokban azonban a magyarországi IKEÁ-knál már azt az információt adták a korábban megvásárolt terméküket cserélni vagy végleg visszaadni szándékozóknak, hogy május 5-én jöjjenek vissza, aznap ugyanis újra kinyitnak.

Ezzel kapcsolatban megkerestük az IKEÁ-t, amely a következőket válaszolta: „Ahogyan Jesper Brodin, az Ingka Csoport vezérigazgatója is nyilatkozta a Reuters számára, célunk néhány európai üzlet újbóli megnyitása májusban. Azonban még mérlegeljük a lehetőségeket a magyarországi áruházak megnyitásának pontos időpontjával kapcsolatban, de mindenképpen számos egészségügyi intézkedést vezetünk majd be a munkatársaink és vásárlóink védelme érdekében. A kormányzati intézkedéseket is folyamatosan figyelemmel kísérjük.”

Márpedig Orbán Viktor szavaiból egyesek arra következtettek, hogy május 3-ától esetleg enyhülnek a korlátozások. Jelzésértékű, hogy a hazai autógyárak közül már a győri Audi-gyárban és a Suzukinál is újra elkezdődött a termelés.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy az áruházi vásárlás felfüggesztése hogyan érintette a magyarországi IKEA üzletmenetét. Erre azt a választ kaptuk, hogy „Az értékesítési folyamatainkat és eredményeinket befolyásolta, hogy a három magyarországi áruház több mint egy hónapja bezárt. A jelenlegi járványügyi helyzetben azonban továbbra is sok vásárlónkat szolgáljuk ki az IKEA Magyarország online áruházán keresztül. A COVID-19 kezdete óta nagy hangsúlyt fektetünk munkatársaink és vásárlóink egészségének és biztonságának megőrzésére, valamint vállalkozásunk rövid és hosszú távú életképességének biztosítására. Üzleti eredményeket tekintve egyelőre korai lenne messzemenő következtetéseket levonni.”

Konkrétumok híján Jesper Brodin tíz nappal ezelőtti szavai adhatnak némi fogódzót. Ezek szerint március óta a cég összes eladása 60 százalékkal esett a koronavírus miatt megcsappant kereslet hatására. Az áruházi vásárlás felfüggesztését nem tudta ellensúlyozni, hogy az online rendelések a duplájára nőttek az egy évvel korábbiakhoz képest, ez adja jelenleg a teljes bevételük csaknem felét. A vállalatvezető úgy vélte, hogy a szeptemberrel kezdődő új pénzügyi évben a cég forgalma csaknem a 90 százaléka lesz a folyó évinek, ami még nem is tekinthető akkora visszaesésnek.

Az Ingka 420 IKEA-boltot működtet a világon, a csoport árbevétele az augusztus végével záródott pénzügyi évben 36,7 milliárd euró volt, ami 5 százalékos növekedés az előző évhez képest. A svéd bútormulti legfontosabb piacának számító Európában és Észak-Amerikában jelenleg még valamennyi bolt zárva tart, miközben Ázsiában már szinte az összes egysége újra kinyitott.