Márciusban megrohamoztuk a patikákat - újra növekszik a forgalom

A forgalmat regionális szinten vizsgálva is a koronavírus-járvány ideiglenes hatása utáni visszarendeződés látszik, mégpedig az agglomerációs hatás csökkenésében. Az elmúlt három hónapban a fővárosi gyógyszerforgalom fokozatosan veszített országos súlyából a relatíve alacsony vásárlási volumen miatt, de júniusban már a legmagasabb növekedést produkálta.

Az eladott vényköteles gyógyszerek dobozszáma is erre utal: 2020 júniusában 13,9 millió doboz támogatott, vényköteles gyógyszert váltottak ki a patikákban, ami 7,4 százalékos növekedés májushoz, és 4,5 százalékos növekedés a tavalyi hasonló hónaphoz viszonyítva, de a 2019-es összesített havi átlagnál 4,3 százalékkal alacsonyabb.

Az a tény, hogy a júniusi fogyasztás nem ugrott megint a márciusi szintre, azt jelzi, hogy júniusra már nem jellemző az előrehozott vásárlás, illetve a gyógyszerfelhalmozás. A Hiflylabs Zrt. kutatási adatai szerint 2020 első fél évének összesített forgalma 6,8 százalékkal meghaladja 2019 első hat hónapjának hasonló adatát, és a júniusi forgalom is 6,4 százalékkal magasabb az előző év azonos időszakáénál, de már a normál szintre történő visszarendeződés látszik a gyógyszerköltési adatokból.

