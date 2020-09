Mától több százezer milliárd érhet célba 5 másodpercen belül

Mától újabb jelentős változások indulhatnak el a mindennapi bankolásban. Mint arról lapunk már korábban beszámolt, bővül azon átutalások köre, amelyek az idén március 2-án debütált azonnali fizetési rendszerben (afr) teljesülnek. Szeptember 1-jétől már a rendszeres átutalások, és az úgynevezett értéknapos utalások is legfeljebb 5 másodpercen belül célba érhetnek. Emellett a magyarországi cégeknél, vállalkozásoknál is változhat a mindennapi bankolás, ugyanis a fizetések is azonnal megérkezhetnek. Szeptember 1-jétől az azonnali fizetési rendszerben elindíthatóak az úgynevezett kötegelt átutalások, azaz egyszerre több bankszámlaszámra is mehetnek egyidőben az utalások - derül ki a money.hu összefoglalójából.

Még nem mindenki kapja meg a bérét 5 másodpercen belül Még nem mindenki kapja meg a bérét 5 másodpercen belül

Kimaradnak a nyugdíjak

„Fontos különbséget tenni az azonnali fizetési rendszer márciusi indulása és a mostani bővülése között. A maximum 10 millió forintos, belföldi lakossági forintátutalások március óta azonnal, 5 másodpercen belül megérkeznek, ezek a tranzakciók automatikusan az azonnali rendszeren keresztül bonyolódnak. Szeptembertől a kötegelt átutalások indítása egy lehetőség a bankok számára. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan bankok, amelyek a vállalati ügyfelek egyszerre, több számlaszámra küldött utalásait teljesítik az azonnali fizetési rendszerben, de vannak, amelyek még nem” - mondta Németh-Simkó Judit, a money.hu kommunikációs vezetője.

Lapunk körkérdésére a hazai nagybankok közül csak három bank, a Budapest Bank, a K&H és az OTP jelezte, hogy szeptember 1-jétől teljesíti azonnal a vállalati kötegelt átutalásokat.

Fontos az is, hogy - egyes híresztelések ellenére - a bankszámlákra utalt nyugdíjak sem kerülnek be az azonnali rendszerbe, azok továbbra is az úgynevezett éjszakai rendszeren keresztül érkeznek meg az érintettek számlájára.

Jól jönne 1,5 millió forint? A Bank360.hu és az Mfor kalkulátora alapján az alábbi törlesztőrészletekre számíthatsz, ha másfél millió forintra van szükséged: A Raiffeisen Bank személyi kölcsöne 30 253 forintos törlesztőrészlet mellett lehet a tiéd 60 hónapos futamidővel. A THM-plafon miatt ezt az összeget 2021. januártól kell fizetni, év végéig 28 410 forint a havi törlesztőrészlet. Az Erste Banknál az induló törlesztőrészlet 28 721 Ft, majd 2021. januártól 32 355 forint, míg a Cetelemnél 28 721 forint a kezdő törlesztőrészlet, később pedig 32 643 forint. Másfajta kölcsönt keresel? Ez a kalkulátor segíthet megtalálni azt a hitelt, amit keresel.

Hatalmas piacot érint a változás

Nagyon sok céget érinthet az új lehetőség: a vállalkozásoknak Magyarországon kötelező bankszámlával rendelkezniük, idén júliusban pedig közel 308 ezer több mint 1 főnek munkát adó vállalkozás volt Magyarországon. Persze köztük akadhatnak kivételek, például azok a cégek, amelyek bankja szeptembertől nem élesítette a kötegelt átutalásokat. Vagy azok, amelyek készpénzben fizetnek az alkalmazottaknak.

Nemcsak a vállalkozások számából, hanem az átutalási forgalomból is látható, hogy óriási piacot érint a változás. A magyar jegybank hivatalos adatai szerint az idei első negyedévben összesen közel 66 millió egyedi forintátutalást kezeltek a bankok, ami éves szinten 3, ötéves összevetésben pedig 26 százalékos emelkedést jelent. Látványosabb az egyedi forintátutalások összegének változása: az idei első negyedéves több mint 172 ezer milliárd forint 12 százalékos éves emelkedést jelent, 2015 első három hónapjához képest pedig majdnem 40 százalékos gyarapodásról van szól.

A money.hu szerint a vállalati kötegelt, valamint a rendszeres és értéknapos átutalásokat érintő változás miatt sok tranzakció kerülhet át az úgynevezett napközbeni átutalási rendszerből az azonnaliba, és a jövőben várhatóan még többen térhetnek át az elektronikus banki csatornák használatára.