Megint pazar negyedéven van túl a 4iG Nyrt.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

A vállalat más területeken is jelentős fejlődésről adott számot. A 2020. szeptember 30-ai árbevétel és 2020-as év összesített szerződésállományának értéke meghaladta az 51 milliárd forintot. A cégcsoport munkavállalói létszáma közel 700 főre növekedett a jelentési időszak végére, a gyorsjelentés megjelenésekor pedig már megközelítette az 1.000 főt.

A közlemény szerint az év második felére a 4iG Nyrt. organikus fejlődésének és akvizícióinak eredményeként Magyarország második legnagyobb informatikai cégcsoportjává vált, miközben a tőzsdei társaság megőrizte növekedési dinamikáját és továbbra is aktív növekedési szakaszában tart. A hazai és nemzetközi technológiai vállalatokat alapvetően nem érintette negatívan a koronavírus-járványt követő gazdasági visszaesés, bizonyos informatikai szegmensekben pedig (blockchain és mesterséges intelligencia alapú fejlesztések, távoli üzemeltetés, digitalizáció stb.) a megrendeléseket katalizálta a pandémia.

A gyorsjelentésből látható, hogy a társaság lendülete a harmadik negyedévben is kitartott, így a cégcsoport kiemelkedő üzleti eredményeket tett közzé IFRS szerinti konszolidált beszámolójában. Az árbevétel 33,5 milliárd forint volt, ami 34 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit, a vállalat EBITDA-ja pedig 2,81 milliárd forintra növekedett, ez 13 százalékkal több, mint az előző év hasonló időszakában elért pénzügyi és értékcsökkenési leírások előtti eredménye. A menedzsment várakozásai szerint teljesíti a cégcsoport az idei évre kitűzött növekedési célokat, ezeknek köszönhetően a 4iG 25 éves fennállásának legeredményesebb évét zárhatja 2020-ban.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

Lapunk Minőségi Újságírás díjat kapott 2020. júliusában

TÁMOGASSON MINKET!