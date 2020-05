Megint tőkehiányossá vált a Mészáros-birodalom gigaberuházásra készülő vasútépítő cége

A közgyűlés egyebekben elfogadta, hogy a társaság 2019-ben 111,59 millió forintos mérleg főösszeggel és -7,443 millió forintos adózott eredménnyel zárt. Valamint a 2020-as üzleti tervre is áldásukat adták.

Annak nem találtuk nyomát, hogy erre végül sor került volna, mindenesetre most, hogy újra negatív lett az eredményük, ugyanerre a lépésre kényszerülnek: a 2019-es évről szóló kiegészítő melléklet szerint újfent rendezniük kell a saját tőkét. Az idén március 26-án tartott közgyűlésen született döntés értelmében "a részvényesek rövid határidővel megfontolják, milyen lépéseket tesznek a negatív saját tőke rendezésére".

A forráshiányon a két tulajdonos úgy próbált segíteni korábban, hogy tagi kölcsönt nyújtott az RM-nek. Ez is jelzi, hogy még nincs kiegyensúlyozott pénzügyi helyzetben az RM. Ez az állapot pedig nem tesz jót a tőkehelyzetnek: már a tavaly májusban leadott céges papírokban rögzítették, hogy a társaság negatív saját tőkéje nem felel meg a törvényi előírásoknak, ezért a tulajdonosok 2019 folyamán megteszik a szükséges intézkedéseket a tőke rendezése érdekében.

A cég eddig két üzleti évről adott le beszámolót. A 2018-as évet - mint itt megírtuk - 178 milliós negatív eredménnyel zárták. A most leadott, 2019-ről szóló dokumentumban már jóval kisebb, de még mindig negatív eredményről adtak számot, - 7,4 milliós összegben. Ennek megfelelően a tavalyi év után sem keletkezett társaságiadó-kötelezettségük.

