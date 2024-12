Megjött a magyar vásárlók legfrissebb slágerlistája

Eredményesen zárta a Black Fridayt is magában foglaló, a karácsonyi ünnepeket megelőző novemberi akciósorozatot az Euronics. A novemberi forgalom több mint negyede az online rendelésekből adódott össze, ami azt is jelenti, hogy a webshop kimagaslóan erős részt vállalt a bevételekből egy átlagos hónaphoz képest.

Ez jól látszik a tavalyi novemberi bázisadatokhoz is viszonyítva: míg az offline csatorna bevétele is nagyon erősen teljesítve 13 százalékkal nőtt, addig az online rendelések 25 százalékkal teljesítették felül a tavalyi év hasonló időszakát. A vásárlók számát tekintve pedig 7 százalékkal többen látogatták meg az áruházakat mint az előző év azonos időszakában. A három legnagyobb áruforgalmat egyébként a budaörsi, budakalászi és pécsi áruház bonyolította – közölte a boltlánc.

Íme a slágerlista

Novemberben a teljes választék harmada volt akciós, de a népszerű termékek esetén sokkal magasabb volt az olcsóbban beszerezhető termékek aránya, így például 10-ből 8 tévét és körülbelül ugyanennyi hűtőszekrényt lehetett akciósan megvenni, a beépíthető sütők esetén a termékek 60 százaléka, míg a laptopoknak közel a fele volt akciós. Jól szerepel a boltlánc

Fotó: Euronics

„Novemberben a legnépszerűbb termékek toplistáját forgalom alapján egy automata kávéfőző vezette, de a top 10-ben helyet kapott még vezetéknélküli porszívó, játékkonzol, szárítógép, mosógép, hűtőszekrény és tévé is. A termékkategóriákat nézve a tévék, okostelefonok és elöltöltős mosógépek vezettek, az online vásárlások listáján pedig a hűtők jöttek fel a második helyre. Összességében a Black November során éves szinten több mint 16 százalékkal nőtt az Euronics forgalma és 10 százalékkal emelkedett az átlagos kosárérték is, ráadásul 2023 novembere eddig a legjobb novemberünk volt, azaz a lehető legmagasabb bázisról sikerült növekednünk idén is” – mondta Azurák Zsolt, az Euronics chief commercial officere.

A Black Friday és a novemberi vásárlások mellett a december is mindig erős hónap az Euronicsnál, tavaly december volt a vállalat 35 éves történetének legnagyobb árbevételű hónapja. A cég országszerte már összesen 67 Euronics üzlet érhető el. Az online leadott rendeléseket is sokkal könnyebb lesz átvenni: októbertől már 780 DPD-pontra és 280 DPD-automatába, illetve 2163 PostaPontra, további 549 MPL-, valamint 1607 Foxpost-automatába is lehet kérni a kiszállítást. Ez országszerte közel 5400 pontot jelent, Ezeknek a száma jövőre pedig 8500-ra rúghat.