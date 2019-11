Megkeveri a műsorait a TV2

Egy erős szereplőgárdával induló napi sorozattal, a Mintaapákkal és Majka új, pörgős vetélkedőjével indult neki a késő őszi időszaknak a TV2. Mindkét műsor ígéretesnek tűnt előzetesen, hiszen a sorozat eredeti verziója is nagy siker, és a Szlovákiában készült verzió is magas nézettséget hozott. A TV2 ráadásul nem bízta a dolgot a véletlenre, és olyan ismert színészekkel dolgoznak a Mintaapákban, mint Fenyő Iván, Szabó Kimmel Tamás, Stohl András vagy éppen Klem Viktor. Ennek ellenére jó közepesnek lehet talán aposztrofálni azt, hogy a csatorna átlagos közönségarányát minimálisan felül tudja múlni a műsor.

Magasabb számokat vártunk a Mintaapáktól (Fotó: TV2) Magasabb számokat vártunk a Mintaapáktól (Fotó: TV2)

Ennél is gyengébb számokat hozott a Nyomd a gombot, tesó!, amely a Bezár a bazár után kifejezetten komoly csalódás. Majka vetélkedője pedig papíron nem lett volna rossz, ám a nézők mégsem szerették meg. Eközben a vetélytárs RTL Klub nem két, csupán egy nagyon hosszú Konyhafőnök VIP-t állított szembe, amely kétélű fegyvernek tűnt, ám mint a számok bizonyítják a dolog bejött. Már az első héten is túlszárnyalta a gasztroműsor a TV2 produkcióit, a 47. héten pedig tovább robogott ennek révén az RTL Klub. A Konyhafőnök VIP továbbra sem talál kihívóra: a műsor minden hétköznap este magabiztosan nyerte saját sávját, és összességében 18,5 százalékos közönségaránnyal zárta az adáshetet. A séfek csatája ezúttal is több mint a dupláját verte a versenytárs vele azonos idősávban futó két új műsorára (18,5% SHR vs. 7,6% SHR).

Nem véletlen, hogy a TV2 megpróbál valamit húzni, mindezt úgy kellene nekik, hogy ne kelljen lecserélni a műsorstruktúrát. Erre végül az lesz a 48. héttől a megoldást, hogy a Tények Plusz után marad továbbra is a csatorna vadonatúj napi sorozata, a Mintaapák. Ezt követően viszont helyet cserél a következő két program, 20:35-re kerül Ördög Nóra és Stohl András realityje az Újratervezés. A műsor finoman szólva sem ütötte meg a nézők ingerküszöbét, és azt tippelnénk, hogy a korábbi kezdési időpont sem fog csodát tenni. A Nyomd a gombot, tesó! lesz az átszervezés vesztese, ami nem meglepő azt figyelembe véve, hogy elhasalt a gameshow. Majka új vetélkedője az eddigiekhez képest egy órával később 21:35-kor fog kezdődni, és várhatóan nagyjából 23 óráig tart majd.

A hétköznapok statisztikája kapcsán érdemes egy rövid kitérőt tenni a múlt keddi válogatott meccsre. A Wales elleni Európa-bajnoki selejtező elég jó számokat hozott. A közönségarányt tekintve a fiatalabb generáció körében volt népszerűbb, hiszen 15,6 százalékos közönségarányt ért el. A teljes népesség esetén a tévék előtt ülők 14 százaléka nézte a meccset, ami így is félmillió nézőt jelentett.





Megállíthatalan az X-Faktor (Fotó: RTL Klub) Megállíthatalan az X-Faktor (Fotó: RTL Klub)

Ha a hétvégi programokra áttérünk, akkor ki kell emelni az X-Faktort, ami mind a két fontos célcsoportban tarolt. A második élő adás 30 százalékos közönségarányt ért el a fő kereskedelmi célcsoportban, a tehetségkutatót showműsort a teljes lakosságból 1 millió 64 ezren látták. Nézőszámban egyébként ettől csak minimálisan maradt el a Sztárban sztár leszek!, amelynek fináléját 1 millió 54 ezer ember nézte, így az évad legnézettebb adása lett.

A 47. héten tovább nyílt a nézettségi olló az RTL Klub javára a 18-49 éves korcsoportban főműsoridőben (19-23 óra között). A csatorna hétből hat estét megnyert és átlagosan 17,3 százalékos közönségarányt ért el. A vasárnap vigasztalódó TV2 átlagos heti közönségaránya 9,7 százalék volt.

Ismét erősíteni tudott a Film+, amely a kereskedelmi célcsoportban esténként átlagosan 5,5 százalékos közönségarányt ért el. Ettől jócskán elmaradt a másik RTL-es kábeladó, a Cool, amely 2,9 százalékot jegyzett, majd őket a Viasat3 követte (2,1% SHR). Szokásos módon a középmezőnyt a Duna TV (0,9% SHR) zárta.