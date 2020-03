Csődbe mehetnek a home office miatt az irodatakarító cégek

Járványveszély idején, gondolnánk, megnő az igény a többször tisztított, gyakrabban fertőtlenített helyiségek iránt, és ez automatikusan megemelheti a nagyobb, elsősorban irodatakarításra szakosodott vállalkozások megrendeléseink számát.

Illusztráció - Kiürülnek az irodaházak, nem kell annyit takarítani Illusztráció - Kiürülnek az irodaházak, nem kell annyit takarítani

Növekvő számú visszamondások

A mostani helyzetben azonban ennek az ellenkezője történik, a fertőzés tovább terjedésének megakadályozása érdekében sok cég döntött úgy, hogy alkalmazottait home office-ban való munkavégzésre küldi, és az irodaházait bezárja.

Több fővárosi takarítócégnél is érdeklődtünk, hogy praxisukban milyen változást idézett elő a járvány veszély. Többségük szerint most még igencsak vegyes a kép. Bezárt irodaház esetében természetes az azonnali visszamondás, azokon a helyeken azonban, ahol még félgőzzel, mindössze pár napot dolgoznak az irodában, ott a korábbi heti ötszöri takarítást most csak egy-két napra igénylik.

A fertőtlenítések iránti igény viszont megnövekedett, a megrendelők azt kérik, hogy a kilincseket, fogantyúkat, kapcsolókat a takarító cég munkatársai a korábbinál jóval gyakrabban fertőtlenítsék, és a szimpla áttörlés helyett, alkalmazzanak hatékony vegyi anyagokat a munkához.

Általánosságban arról számoltak be a takarító vállalkozások, hogy az ügyfelek mintegy tíz százaléka mondta vissza a munkát; a már komolyabbnak számító takarító cégek portfóliójába általában 25-30 iroda, ingatlan tartozik, így a lemondások 2-3 irodát, azok takarításának elmaradását jelenti.

A vállalkozások – legalább is, akiket megkérdeztünk – elbocsátásokról nem, de csökkentett munkaidőről már beszámoltak.

Bár kevesebb a munka, takarítószerekre továbbra is szükség van, most pedig elsősorban fertőtlenítőszerekre. Amiből pedig óriási a hiány.

Fertőtlenítő, aranyáron

A tisztítószereket forgalmazó nagykereskedések szerkesztőségünk számára is elérhetetlennek bizonyultak, a telefont nem veszik föl, mindössze a honlapjukra kitett közleményekben kommunikálnak a vásárlókkal, elnézést kérve a megnövekedett kiszállítási időért, és a hiányzó termékekért. Ha van webáruház, a rendelés ugyan leadható, ám az utánvétes készpénzfizetés, higiéniai okokból általában nem választható opció.

Az általunk megszólaltatott takarító cégek egyöntetűen arról számoltak be, hogy a nagykereskedések legalább két hete kifogytak mindenféle fertőtlenítőszerből. Az egyik takarító vállalkozás például két héttel ezelőtt 700 liternyit tárazott be abból a fertőtlenítőből, melyből általában 30 liternyit szokott raktáron tartani. Egy másik cég arról számolt be, hogy két hete gyakorlatilag mindenféle fertőtlenítőszer beszerezhetetlen a nagykereskedésekben, ráadásul újabb rendelést is csak további két hetes kiszállítással vállalnak.

Korábban komoly kedvezményeket lehetett kapni, ha valaki nagy tételben rendelt, most a minimum a listaár, utánvétellel már nem lehet fizetni, azonnal kell a vételárat kicsengetni.

Sokan számoltak be indokolatlan áremelésekről is: a korábban 2000 forint körüli áron kapható gumikesztyű most a duplájába kerül, és van olyan hely, ahol a fertőtlenítőszerek ára mostanra a korábbinak a tízszeresére ugrott.