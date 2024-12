Megszólalt a MÁV-vezér: ezért kellett hirtelen lezárni a Veszprém-Ajka szakaszt

A MÁV kedd este jelentette be, hogy szerdától mintegy fél évig szünetel a vasúti forgalom a Veszprém-Ajka szakaszon a Szentgál–Városlőd-Kislőd szakasz rossz állapota miatt.

Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója szerda délutáni Facebook-posztjában azt írta, hogy a pálya állapota a vártnál gyorsabban romlik. “Az okot már régen feltártuk: a nedvesség nem tud távozni az alépítményből, így a pálya idővel megroggyan, végül pedig eldeformálódhat.”

A lezárt Szentgál–Városlőd-Kislőd szakasz – a felszín alatt baj van

Fotó: MÁV/YouTube

Szerinte a vonalszakasz jövő évre tervezett felújítására mindent előkészítettek: rendelkeznek a pályafelújítás szakmai terveivel, megvannak a felújításhoz szükséges források, valamint előkészítették és részben már le is folytatták a szükséges közbeszerzési eljárásokat. Így hamarosan kiválasztják a munkát elvégző vállalkozókat is.

“Eleve megvolt a szándék, a terv és a pénz is, hogy a Veszprém-Ajka közötti szakaszt 2025 elején felújítsuk, írja.

A vezérigazgató szerint az eredeti terv az volt, hogy a személyforgalom egy részét “a pálya folyamatos, árgus szemekkel történő vizsgálata„ és “érdemi sebességkorlátozása” mellett egészen a munkálatok megkezdéséig fenntartják.

Ezt a tervet azonban felülírta a talaj- és rétegvíz, és az, amit a legutóbbi geotechnikai feltárások a felszín alatt mutattak.

Bár – tette hozzá – kívülről szinte semmi sem látszik. “Az ágyazat nem mutat olyan mértékű sérüléseket, nem jelentek meg rajta olyan vízbuzgárok vagy átfolyások, amelyek a felszín alatti szondázások nélkül is egyértelművé tették volna, hogy a jövő év elején megkezdhető munkálatokig már sebességkorlátozás mellett sem tartható fenn a vasúti forgalom.”

Az említett, felszín alatti vizsgálatok eredményei láttán azonban úgy döntöttek, hogy szerdától teljesen leállítják a vasútforgalmat az utasbiztonság szem előtt tartásával. Hegyi Zsolt szerint ugyanakkor az eddigi intézkedések elégségesek voltak a pályahibák ellensúlyozásához, tehát „az utasok nem voltak veszélyben”.

“Jövő év elején nekiállunk, a nyárra pedig megcsináljuk”, zárta posztját a felújítási munkákra utalva.

A Magyar Közlekedési Klub (MKK) ugyanakkor azt állítja, hogy „2018-ban és 2022-ben is egész nyáron (!) zárva volt” az említett szakasz felújítás miatt, most mégis le kellett zárni.

„Nem egy szétesés határán egyensúlyozó mellékvonalról derült ki, hogy immár veszélyes szintre süllyedt műszakilag, hanem egy nemzetközi fővonalról, ahol – normális esetben – IC-k és tehervonatok járnak,” írja az MKK.

