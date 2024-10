Megvan, melyik csatorna közvetíti a következő két foci vb-t

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

Szerinte a foci vb-k a közmédia szempontjából is kiemelt események lesznek. Az M4 Sport és az M4 Sport+ adja majd a mérkőzéseket, amiket a digitális felületeken is lehet majd nézni, a Nemzeti Sportrádióban pedig hallgatni.

Tájékoztatása szerint a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) arra is odafigyel, hogy az európaiaknak is megfelelő időpontban legyenek majd a találkozók a 2026-os vb-n, amelyet az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendez közösen.

Székely Dávid, az M4 Sport csatornaigazgatója emlékeztetett, hogy a 2028-as Európa-bajnokság közvetítési jogát már korábban megszerezték. Mindketten reményüket fejezték ki, hogy a tornákra a magyar csapat is kvalifikálni fogja magát.

Ezt Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója jelentette be. Szerinte a magyar közmédia felületein előfizetési díj nélkül, élőben láthatja majd a közönség a mérkőzéseket, közölte az MTI.

A 2026-os és 2030-as labdarúgó-világbajnokságot is a a közmédián, azon belül az M4 Sporton lehet majd látni.

